Chine : la reconnaissance faciale pour bloquer les jeux vidéo aux jeunes la nuit

La Chine prend de nouvelles mesures pour restreindre un peu plus l'accès aux jeux vidéo des plus jeunes en exploitant la reconnaissance faciale.

La Chine exploite de plus en plus la reconnaissance faciale à des fins sécuritaires, de surveillance, mais également pour réguler l'accès des plus jeunes aux jeux vidéo.

Le pays est particulièrement strict sur le segment du jeu vidéo : le comité de censure frappe régulièrement en interdisant la majorité des titres issus d'occident afin de protéger les ressortissants chinois de la violence, du sexe, drogue et autres messages contraires à l'idée véhiculée par le parti unique, ou même jugé comme non éthique.

Plusieurs fournisseurs de jeux vidéo, comme Tencent, verrouillaient déjà la connexion aux comptes d'utilisateurs mineurs la nuit. Désormais, un nouvel outil vient empêcher un peu plus les enfants de jouer la nuit.

Car la loi est stricte : en Chine, les moins de 18 ans n'ont pas l'autorisation de jouer en ligne entre 22h et 8h. La loi vise à prévenir les abus et le développement de phénomènes d'addiction, troubles de la vue et autre décrochage social.

Le module développé par Tencent est toutefois souvent contourné par les adolescents qui utilisent des comptes d'adultes pour jouer malgré tout en dehors des heures autorisées. C'est pourquoi l'éditeur impose désormais la reconnaissance faciale pour toute connexion, ce qui devrait permettre d'éviter l'usurpation de compte.

La reconnaissance faciale est également obligatoire pour accéder aux paramètres de filtre parental permettant de limiter la durée de temps de jeu. Le module est actuellement appliqué à plus d'une soixantaine de jeux en Chine.