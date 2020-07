Chrome 85 passe en 64 bits sur Android

Il y a du changement du côté de Chrome sur Android : l'application vient de passer en version 64 bits et promet ainsi plus de rapidité.

Google Chrome vient de passer à la version 85 sous Android, et cela implique une bascule du 32 vers le 64 bits. Attention toutefois, cela n'est valable que pour les smartphones équipés d'Android 10 au moins...

La bascule sur mobile intervient 6 ans après la bascule sur PC, et elle est principalement motivée par Google qui imposera que toutes les applications du Play Store soient proposées en version 64 bits d'ici le 1er aout 2021.

Ce passage au 64 bits permet à Chrome de proposer quelques améliorations de performances avec des chargements plus rapides, mais aussi un bond en avant dans la sécurité. Lors de tests menés sur Octane 2.0 et JetStream 2, Chrome s'est bel et bien montré plus performant dans sa version 64 bits sans toutefois proposer de grosse révolution.

Pour l'instant, seule la version développeurs de Chrome 85 est concernée par ce passage au 64 bits, la version définitive de l'application sera déployée d'ici la fin du mois d'aout.