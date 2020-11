Google Chrome : comment activer le nouveau lecteur PDF

La sortie de la version 87 de Google Chrome a surtout été marquée par des améliorations au niveau des performances. D'autres nouveautés ont aussi été apportées par cette mouture, même si elle ne sont pas forcément disponibles pour tous.

Chrome 87 dissimule également un nouveau lecteur PDF - ou du moins une mise à jour - qui est pour le moment dans les flags et n'est pas activé par défaut. Pour en profiter avant l'heure, il suffit de mettre à Enabled l'entrée chrome://flags/#pdf-viewer-update.

Sans bouleverser le genre, la mise à jour du lecteur PDF intégré profite d'une plus grande modernité avec des fonctionnalités comme une vue sur deux pages, un meilleur contrôle du zoom, un panneau latéral pour avoir un aperçu du contenu du document et trouver une page plus rapidement.



En fonction des documents, il sera possible d'avoir accès à une table des matières. Rappelons que cette année, il a été introduit dans Chrome la possibilité de remplir des formulaires PDF et de les enregistrer avec les modifications directement depuis le navigateur.