Chrome 91 : Google promet un navigateur 23% plus rapide

Google déploie actuellement Chrome en version 91 chez les utilisateurs et précise au passage que sa nouvelle version est jusqu'à 23% plus rapide que la précédente et que la concurrence.

Après plusieurs années à être pointé du doigt pour avoir pris de l'embonpoint, Chrome s'offre une petite cure de désintox. Google a cherché à réduire la consommation en RAM et en ressources globales de son navigateur Internet, mais aussi à en accélérer le fonctionnement.

Depuis Chrome 89, Google s'échine donc à optimiser son navigateur et à le rendre plus performant, et c'est la version 91 qui représenterait l'avancement le plus significatif. Rappelons que Chrome 90 instaurait la mise en veille automatique des onglets non utilisés avec des économies significatives en charge processeur. Désormais, Chrome 91 propose également une navigation plus rapide.

Google a travaillé sur Sparkplyg, un compilateur JavaScript qui dope ainsi l'exécution des tâches au sein du navigateur. Cette version de Chrome amène également son lot de correctifs, mais aussi quelques changements mineurs de designs au niveau des boutons radio ou calendriers.

Google précise déjà que la version 92 de Chrome profitera de la technologie Bakward-forward Cache qui permettra une mise en tampon des pages visitées pour un affichage instantané lorsque l'utilisateur utilise la fonctionnalité de retour.