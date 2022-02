Chrome 100 abandonne le mode simplifié (Lite Mode) sur Android

Avec la sortie de Google Chrome en version 100 prévue pour la fin du mois de mars prochain, le mode simplifié sera supprimé du navigateur sur Android. Autrement qualifié de Lite Mode, ce mode simplifié avait pris la suite depuis Chrome 74 de l'économiseur de données (Data Saver) introduit en 2014.

Une telle fonctionnalité a pour objectif de permettre de consommer moins de data lors d'une navigation et afin de charger plus rapidement les pages web. Elle s'appuie sur les serveurs de Google pour une compression et un toilettage des pages.

" En mode simplifié, Chrome charge les pages plus rapidement et consomme jusqu'à 60 % de données en moins. […] Le mode simplifié réécrit les pages dont le chargement est très lent pour ne charger que le contenu essentiel. "

Une fonctionnalité anachronique ?

Google estime désormais que le mode simplifié avec Chrome pour Android n'a tout simplement plus lieu d'être avec l'évolution des forfaits mobiles et le prix de la data.

" Ces dernières années, nous avons constaté une baisse du coût pour les données mobiles dans de nombreux pays, et nous avons apporté de nombreuses améliorations à Chrome pour minimiser encore l'utilisation de la data et améliorer le chargement des pages web. "

Malgré la disparition du mode simplifié, Google assure de son engagement à faire en sorte que Chrome offre une expérience de chargement rapide des pages web sur mobile. Le contraire serait étonnant...