Chrome compte désormais plus de 3 milliards d'utilisateurs

AtlasVPN vient de livrer les résultats d'une étude qui montre que près de 41% de la population mondiale utilise le navigateur Chrome, cela représente 3 258 256 887 utilisateurs, plus de 3 milliards, soit largement plus que le second navigateur le plus utilisé.

En seconde place, on trouve Safari qui culmine à moins d'un milliard d'utilisateurs, puis Firefox avec seulement 181 millions presque au niveau de Microsoft Edge avec 171 millions.

La situation est problématique à plusieurs niveaux : elle démontre la position largement dominante de Google sur le secteur, et les abus qui en découlent avec la mise en avant de ses propres services d'une part. Mais plus inquiétant encore : le navigateur le plus populaire à travers le monde a souvent montré qu'il n'était pas sécuritaire avec de nombreuses failles découvertes chaque mois, et divers scandales liés à la fuite de données personnelles.