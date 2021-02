Chrome et Edge intègrent désormais un générateur de QR Codes

C'est une des nouveautés de la dernière version du navigateur Chrome qui sera également prochainement adopté par Edge : il est désormais possible de générer automatiquement des QR Codes.

Google fait évoluer son navigateur Chrome et la version 88 déployée en version stable inaugure l'intégration d'un générateur automatique de QR Code.

Il devient ainsi plus simple de partager l'adresse web d'un site à d'autres utilisateurs, qu'il s'agisse de messageries sécurisées ou autres smartphones. Pour accéder au QR code correspondant à une URL particulière, il suffit de se rendre sur la page que l'on souhaite partager, puis de cliquer sur l'omnibarre de Chrome afin d'afficher les options de partage à droite de l'URL et de cliquer sur le pictogramme du QR Code.

Un QR code s'affiche ainsi dans un pop up . Il est possible de télécharger le visuel sur son PC afin de l'imprimer par la suite, et même d'affiner l'URL à la main au besoin.

Disposer d'un lien en QR Code permet de réduire automatiquement les URL et éventuellement d'imprimer sur papier le code en question pour rappeler certains accès ou informer du personnel ou des élèves de façon plus rapide .