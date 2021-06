Chrome : Google abandonne le nom de domaine simplifié

Dans sa presque lubie de vouloir modifier l'affichage de l'URL dans la barre d'adresse du navigateur Chrome, Google expérimente depuis le mois de juin 2020 le nom de domaine dit simplifié. Une expérience qui vient de prendre fin.

Les résultats attendus sur les retours en matière de sécurité n'ont pas été au-rendez vous et une ingénieure logiciel de Google travaillant sur Chrome annonce que l'expérience ne sera finalement pas lancée.

Dans une modification sur Chromium Gerrit en date du 7 juin, Emily Stark indique ainsi que l'expérience du domaine simplifié est supprimée.

Dans la barre d'adresse de Chrome et en plus de l'absence du protocole et du sous-domaine, l'idée était de n'afficher par défaut que le nom de domaine principal et de deuxième niveau. Un exemple donné avait été https://en.wikipedia.org/wiki/URL#Internationalized_URL qui devenait en.wikipedia.org. Avec toujours le cadenas idoine.

Un survol de l'URL permettait d'obtenir son affichage complet. Comme actuellement, une autre option était le menu contextuel de la barre d'adresse pour forcer l'affichage de l'URL en entier.

Avec le nom de domaine simplifié, Google voulait d'abord évaluer son utilité face à des manipulations ayant pour objectif de tromper et piéger les utilisateurs pour les aiguiller vers un site malveillant en apparence légitime, avec une URL volontairement longue et compliquée pour semer la confusion.