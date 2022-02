Chrome OS Flex : Google apporte Chrome OS pour les PC et Mac

Chrome OS plutôt qu'une distribution Linux pour redonner vie à de vieux PC ou ordinateurs Mac ? Avec Chrome OS Flex, Google introduit cette possibilité. Pour le moment, il est question d'un accès anticipé à cette nouvelle version gratuite de Chrome OS.

La mise en place de Chrome OS Flex fait suite au rachat de Neverware, avec une solution CloudReady pour une distribution de Chrome OS à destination des utilisateurs et organisations souhaitant une installation sur des ordinateurs existants et notamment anciens.

Depuis fin 2020, Neverware et CloudReady sont dans le giron de Google et au sein de l'équipe Chrome OS. Chrome OS Flex est pour ainsi dire une suite presque logique qui prendra le relais avec la sortie d'une version stable au cours des prochains mois. La mise à niveau sera gratuite pour les utilisateurs concernés.

Chrome OS Flex pour remplacer Windows et macOS (voire Linux)

" Chrome OS Flex est une nouvelle version conçue pour fonctionner sur les anciens PC et Mac afin d'apporter la même vitesse, sécurité et simplicité de Chrome OS à du matériel existant ", écrit Sundar Pichai, le patron de Google et de sa maison-mère Alphabet.

Pour le moment, Google cherche à obtenir des avis et commentaires sur Chrome OS Flex dans le cadre d'une solution qui vise d'abord les entreprises et le marché de l'éducation. Un billet sur Chrome OS Flex est du reste publié sur le blog Chrome Enterprise.

Avec la création d'une clé USB bootable Chrome OS Flex, la configuration minimale requise est un processeur Intel ou AMD x64 (architecture x86-64), 4 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il est souligné qu'avec des GPU d'avant 2010, l'expérience est susceptible d'être dégradée. Les puces graphiques intégrées Intel GMA 500, 600, 3600 et 3650 ne sont pas compatibles.

Pas pour les applications Android

Google aiguille par ailleurs vers une liste - en cours de constitution - de modèles certifiés et indique que Chrome OS Flex a le même code base et la même cadence de publication que Chrome OS.

" Chrome OS Flex offre le navigateur Chrome officiel, Google Assistant et les fonctionnalités entre les appareils dans la même interface utilisateur que Chrome OS. […] Il est possible de gérer côte à côte les appareils Chrome OS Flex et Chrome OS tels que les Chromebook dans la console d'administration Google. "

La synchronisation avec les smartphones Android est en outre également de la partie. À noter néanmoins qu'il n'est pas prévu pour le moment d'ajouter le Play Store et la prise en charge d'applications Android pour Chrome OS Flex.