Chromebook : plus de 40 millions d'utilisateurs dans l'éducation

Le Chromebook a été lancé il y a dix ans. Fonctionnant avec Chrome OS, cet ordinateur portable à la configuration matérielle modeste est utilisé par 40 millions d'élèves et d'enseignants dans le monde, d'après un chiffre divulgué par Google.

Dans le secteur de l'éducation, cela représente une progression de 33 % en un an. L'animation ci-dessous montre l'évolution de la pénétration du Chromebook dans le domaine de l'éducation et dans le monde. C'est aux États-Unis et au Canada qu'elle demeure la plus forte.

Google annonce par ailleurs des modifications pour sa politique concernant les mises à jour automatiques Chrome OS. " Sur la base des commentaires de nos clients, des fabricants de Chromebooks et de nos partenaires, nous proposons désormais des mises à jour de sécurité et de fonctionnalité pour une période plus longue. "

Cela concerne en particulier les Chromebooks lancés en 2020 et après, avec des mises à jour automatiques pour au moins 8 ans. Tous les nouveaux Chromebooks ne bénéficieront toutefois pas nécessairement de cette rallonge.

Les annonces de Google sont faites dans le cadre du salon BETT à Londres consacré aux technologies numériques de l'éducation. Acer y présente par exemple un Chromebook 712 avec écran IPS HD+ de 12 pouces au format 3:2 (version tactile au choix) équipé de processeurs Intel Core i3 jusqu'à la 10e génération.



Ce Chromebook d'Acer est avec compatibilité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Avec jusqu'à 12 heures d'autonomie, disposant de 32 Go ou 64 Go de stockage eMMC et 4 Go ou 8 Go de RAM, il sera disponible en mai à partir de 299 €.

Le Chromebook 712 d'Acer fait partie des nouveaux Chromebooks qui profiteront de mises à jour automatiques jusqu'en juin 2028, comme aussi le nouveau Lenovo 10e Chromebook Tablet.