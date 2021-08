Microsoft ne veut plus d'applications Office pour Android sur Chrome OS

Sur Chromebook, Microsoft va mettre un terme au support de ses applications Office disponibles dans le Google Play Store. La mesure prendra effet à partir du 18 septembre prochain. Cela concerne les versions Android de Word, Excel, PowerPoint, ainsi que Outlook, OneNote et OneDrive.

Pour l'installation et l'exécution de Microsoft Office sur un Chromebook, les utilisateurs sont d'ores et déjà invités à se tourner du côté des applications Microsoft 365 sur le Web et sur Office.com avec le navigateur.

Selon une réaction d'un porte-parole de Microsoft obtenue par About Chromebooks, la transition vers Office.com et Outlook.com est justifiée par un souci de proposer " l'expérience la plus optimisée possible " aux utilisateurs de Chrome OS.

Cette justification n'est pas farfelue dans la mesure où les applications Office pour Android sur Chromebook n'offrent pas avec un écran de plus grande taille le même type d'adaptation que sur smartphone ou tablette. Un point de vue que peut aussi partager Google avec les Progressive Web Apps plutôt que des applications Android.

Tout l'enjeu d'une transition réussie pour les utilisateurs concernés sera que Microsoft mettent à jour ses applications Office en version web afin d'éviter des lacunes par rapport aux applications Android natives. Une question qui se pose par exemple pour la prise en charge hors connexion.