Bons plans : l'écran PC incurvé gamer Millenium MD49 à 50 % mais aussi le Chromebook x360 et le POCO M4 Pro

Voici trois bons plans incontournables avec le PC portable Chromebook x360, le smartphone POCO M4 Pro 4+64 Go et l'écran PC incurvé gamer Millenium MD49.

Commençons notre top 3 avec le smartphone POCO M4 Pro 5G est actuellement à prix réduit sur AliExpress.

Le mobile est doté d’un écran AMOLED de 6,4" avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Sur l’écran, il intègre un capteur photo de 16 MP. Le mobile est équipé par le SoC MediaTek Dimensity 810 cadencé à 2,4 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage.

Au niveau de la photo, le POCO M4 Pro est pourvu d’un capteur principal de 64 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP et d'un macro de 2 MP. Pour finir, il est accompagné d’une batterie de 5000 mAh offrant jusqu’à deux jours d’utilisation avec un chargeur de 33W.

Sur AliExpress, le smartphone POCO M4 Pro 6+128 Go est au prix réduit de 156 € au lieu de 230 € et la version 8+256 Go est au prix de 197 € en activant le coupon vendeur. La livraison est gratuite en 5 jours.



Continuons avec le HP Chromebook x360 qui profite d’une belle réduction sur Amazon.

Il est doté d’un écran de 14" tactile avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé d’un processeur Intel Pentium N5030 avec 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage en SSD. Vous profiterez de Chrome OS sur le PC.

Le Chromebook est équipé d’une batterie permettant un peu plus de douze heures d’autonomie avec une charge rapide qui gagne 50 % de batterie en 45 minutes. De plus, il dispose de quatre ports USB 3 et d’un port HDMI. Il est aussi compatible avec la technologie Bluetooth et WiFi.

Le HP Chromebook x360 est au prix réduit de 329 € au lieu de 429 € avec la livraison gratuite chez Amazon.



Finissons avec l’écran PC incurvé gamer Millenium MD49 qui profite de 50 % de réduction sur Cdiscount.

Il est doté d’une dalle QLED de 49" avec une définition de 5120 x 1440" avec une fréquence de rafraichissement de 240 Hz et une luminosité de 380 cd/m². L’écran profite de la technologie Nvidia G-Sync qui permet d’obtenir un rendu fluide et sans saccade, mais aussi de la technologie FreeSync qui améliore la synchronisation entre l’écran et la carte graphique.

C’est un écran incurvé avec une courbure de 1800R qui offre une très bonne immersion pour une plongée dans vos jeux préférés. Il profite aussi de la technologie Low Blue Light qui réduit la lumière bleue. Pour finir, l’écran est doté de deux HDMI 2.0 et de deux DisplayPort 1.4.

Sur Cdiscount, l’écran PC incurvé gamer Millenium MD49 est au prix de 800 € au lieu de 1600 €.



N'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme Cdiscount avec les meilleurs bons plans du moment ou encore notre spécial TV avec une sélection des meilleurs TV de 24" à 75".