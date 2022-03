Chromebooks : un pas de plus dans le jeu vidéo avec le VRR

L’un des partenaires historiques les plus puissants de Nintendo vient d’annoncer ne plus souhaiter proposer d’exclusivité sur la Wii-U tant que les ventes de machine resteront faibles.

Ubisoft, le célèbre éditeur, développeur et distributeur de jeux vidéo fondé par les 5 frères Guillemot en 1986 a bien grandi depuis, et le directeur de la branche canadienne (le plus grand ...