Le prochain Chromecast avec Google TV serait un modèle 1080p

Du nouveau sur le front de la rumeur de l'appareil au nom de code Boreal. Les principales spéculations autour d'un nouveau modèle orienté premium du Chromecast avec Google TV sont douchées. Il s'agirait au contraire de proposer un appareil plus modeste que la version actuelle.

D'après Protocol, le prochain dongle HDMI avec interface Google TV ne prendra pas en charge un affichage 4K et proposera seulement un affichage avec une définition de 1080p (à 60 images par seconde). Il serait ainsi commercialisé en tant que Chromecast HD avec Google TV.

L'appareil d'entrée de gamme aurait alors un prix en adéquation, sachant que le Chromecast avec Google TV est actuellement proposé au prix standard de 55,99 €.

Avec tout de même codec AV1

Protocol évoque un CPU Amlogic S805X2 (quadcore) et un GPU Mali-G31 avec l'apport de la prise en charge du codec vidéo AV1, et toujours 2 Go de RAM. Pas d'indice concernant le stockage. Encore 8 Go ?

Si de telles informations se confirment, ce sera plutôt la surprise avec des attentes pas forcément satisfaites, mais la perspective pour Google de plus facilement inonder le marché avec une solution plus abordable. Pas sûr néanmoins qu'un lancement se fera à l'échelle mondiale.