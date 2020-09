Google TV fait ses débuts sur le nouveau Chromecast

La clé HDMI Chromecast fait peau neuve pour se muer en Chromecast avec Google TV. Une interface pour Android TV et l'ajout d'une télécommande.

Les fuites n'ont pas manqué et comme attendu, Google dévoile un tout nouveau Chromecast qui bénéficie de Google TV… pour ne pas dire Android TV puisqu'il s'agit d'une surcouche pour l'interface. C'est en tout cas une évolution par rapport à la précédente clé HDMI qui tire parti de Chrome OS. De quoi proposer un vrai boîtier TV autonome et plus seulement un appareil pour la technologie Chromecast.

Chromecast avec Google TV s'accompagne d'une télécommande avec connectivité Bluetooth et contrôle infrarouge. Elle dispose d'un micro intégré pour en faire une télécommande vocale grâce à Google Assistant et d'un accéléromètre.

La télécommande comprend un bouton d'accès direct à Google Assistant (comme tout bon appareil Android TV), ainsi que des boutons dédiés à YouTube et Netflix. Elle permet en outre d'ajuster le volume sonore, changer la source ou éteindre la TV.

Avec connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth, le nouveau Chromecast offre essentiellement les mêmes capacités que Chromecast Ultra avec le support de la 4K HDR à 60 images par seconde. Il est en outre compatible avec Dolby Vision et Dolby Atmos, et prend en charge le multiroom pour la diffusion de musique. Pour cette clé HDMI, la compatibilité avec le service de cloud gaming Stadia viendra, mais dans le courant du premier semestre 2021.

Certes, c'est une interface Google TV, mais comme Android TV est le système d'exploitation sous-jacent, il faut comprendre que les possibilités avec Android TV se retrouvent. Google met par ailleurs en avant l'accès à plus de 6 500 applications, des films et séries selon une organisation par genre et en fonction des goûts de l'utilisateur.

Google Assistant pourra afficher les résultats provenant d'applications utilisées pour la consommation de contenus multimédias. Un onglet contient des recommandations personnalisées pour les contenus sur la base des abonnements et de l'historique de consultation.

Google TV comprend également une Watchlist pour ajouter des films et émissions à regarder plus tard. L'ajout peut se faire depuis le smartphone ou l'ordinateur.

Chromecast avec Google TV est en précommande à partir d'aujourd'hui sur le Google Store à 69,99 €, pour une livraison à partir de mi-octobre. Il sera également disponible chez des distributeurs partenaires comme Fnac, Darty, Boulanger ou encore Cdiscount.