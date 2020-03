Un nouveau Chromecast Ultra avec Android TV et télécommande ?

Nom de code Sabrina. Selon une indiscrétion de 9to5Google, Google travaille sur un appareil Chromecast Ultra de deuxième génération avec un lancement prévu pour cette année.

La nouvelle clé HDMI haut de gamme de Google reprendrait le design du Chromecast Ultra et le support 4K HDR, en plus des connectivités habituelles. Elle serait par contre basée sur Android TV et non une version spéciale de Chrome OS.



Chromecast Ultra

Cette intégration d'Android TV permettrait de profiter d'une interface dédiée, de l'accès à plusieurs applications et services. De quoi proposer un positionnement plus proche de certaines box TV, alors qu'actuellement le Chromecast s'appuie sur la diffusion de contenus depuis le smartphone, voire l'ordinateur.

Le nouvel appareil serait accompagné d'une télécommande pour le contrôle avec micro intégré pour la commande vocale et bouton Google Assistant... Android TV oblige.