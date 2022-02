CIGA Design : la montre Blue Planet récompensée au grand prix de l'horlogerie en Suisse

Une montre élaborée en Chine et récompensée en Suisse ce n'est pas si courant, et c'est pourtant le cas de la CIGA Blue Planet qui récolte le prix Challenge.

La CIGA Design Blue Planet est la première montre fabriquée en Chine qui remporte le grand prix de l'horlogerie de Genève. La GPHG (Geneva Haute Horlogerie Award) est la plus haute distinction de l'industrie horlogère suisse. Pour cette sélection, c'était la première fois qu'une société chinoise était sur la liste des 84 nominés. Au total, 14 prix sont décernés dont le prix Challenge que récupère donc la montre CIGA Design Blue Planet.

La montre est dotée d'un boitier en titane en forme de galet qui mesure 46 mm de diamètre et 15 mm d'épaisseur. Le boitier affiche un design avec des finitions satinées et une forme unique. Le cadre est accompagné d'un bracelet en caoutchouc bleu. La montre ne pèse que 83,9 g et elle est étanche jusqu'à 30 mètres.

Au centre du cadran, on note la présence d'un globe qui représente en priorité l'Asie, l'Europe, une partie de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Océanie. De plus, on distingue une rose des vents qui indique les heures et les minutes qui apparaissent sur les deux anneaux noirs. Le système breveté pour indiquer l'heure réside dans l'anneau des minutes et la planète qui bouge dans le temps. Par exemple, sur la photo, on note bien 10h10 sur le cadran.

Le design a été inspiré des connexions entre l'homme et la planète après cette ère post-épidémique. Cette technologie bouleverse la façon dont nous devons lire l'heure et la marque souhaite sensibiliser le public à la protection de l'environnement et des êtres qui vivent sur notre planète bleue, d'où le nom de ce modèle.

Le mouvement inclut 35 saphirs à double courbure, qui battent à une fréquence de 28 800 alternances par heure, et présente une autonomie de 40 heures lorsque la montre est complément remontée. On profite aussi d'un remontage automatique grâce à sa masse oscillante bien finie.

Pour information, l'entreprise CIGA Design a été fondée en 2016 par Mr Zhang Jianmin, un des dix meilleurs designers industriels chinois. Elle s'affiche comme la première marque de montre design originale en Chine. La société mélange le langage de la conception d'art et des mécaniques modernes.

