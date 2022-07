Les Cinq Jours 5G d'Orange, jusqu’à 200€ de remise immédiate sur des mobiles 5G et des rabais sur les forfaits

Pendant 5 cinq jours, Orange propose des forfaits et mobiles 5G à prix réduits comme avec le SAMSUNG Galaxy S22 ou encore le HONOR Magic4 Pro.

Du 07 au 11 juillet 2022, Orange propose sur son site l'opération "Cinq jours 5G". Pendant cette période, vous pouvez acquérir un mobile 5G à prix réduit, mais aussi souscrire à un forfait 5G avec une réduction de 5 € par mois !

Vous pouvez consulter l'intégralité des mobiles disponibles en allant sur cette page dédiée d'Orange et en sélectionnant bien dans la colonne de gauche "Cinq Jours 5G". Parmi les mobiles, deux sortent du lot avec le SAMSUNG Galaxy S22 & le HONOR Magic4 Pro. Bien sûr d'autres mobiles sont aussi disponibles comme le Samsung Galaxy Z Flip3, le OnePlus 10 Pro, le OPPO Find X5 ou encore l'Apple iPhone 12.





Mais Orange ne s'arrête pas là avec l'opération "Cinq jours 5G". L'opérateur offre en effet 5 € de réduction supplémentaire avec la remise existante de 15 € par mois, soit en tout 20 € de réduction par mois en utilisant le code SURF5G. Cette offre est valable sur les forfaits mobiles 5G 150 Go et 200 Go.



Résumons un peu ce que nous offrent les forfaits mobiles 5G 150 Go et 200 Go :

150 ou 200 Go de données mobiles en France en 5G

Appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine et en Europe, Suisse, Andorre et dans les DOM

Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les fixes et mobiles Europe, USA, Canada pour le forfait 200 Go

100 Go de data utilisables en Europe, Suisse, Andorre et dans les DOM

Multi Sim (Frais d'activation 10 €)

Prêt Top Smartphone pour le 200 Go



Profitez du forfait mobile 5G 150 Go à 24,99 € ou du forfait 200 Go à 44,99 € avec le code SURF5G.