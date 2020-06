Citroën AMI : la nouvelle voiture électrique disponible chez Fnac et Darty à 19,99 € par mois !

Les voitures électriques se démocratisent de plus en plus, surtout en milieu urbain de par les problèmes d’autonomie qu’elles rencontrent toujours même si ce dernier point est de moins en moins pregnant. Cependant, leur prix peut toujours s’avérer un réel frein à leur déploiement massif. C’est pourquoi la Fnac et Darty ont décidé d'investir ce marché en proposant une location longue durée de 48 mois de la nouvelle voiture électrique Citroën AMI à partir de seulement 19,99 € par mois après un premier apport de 3541 €. Une offre qui pousse vraiment à réflexion surtout lorsque l’on connait le prix normal d’une voiture électrique.

Pour information, la voiture Citroën AMI est 100% électrique. Il s'agit d'une voiture sans permis qu’il est possible de conduire dès 14 ans, idéal pour les adolescents qui souhaitent gagner leur indépendance tout en profitant d’un protection supplémentaire par rapport à un deux-roues, tant pour la sécurité que pour les conditions climatiques. Très compacte, cette dernière offre 2 places à l’intérieur. Ses 2m41 de long pour 1m36 de large et 1m52 de haut couplé avec des roues 14” pour un poids total de 490 Kg lui permettent de rester très maniable et donc totalement adaptée à l’environnement urbain. Pour se garer, la Citroën AMI fait à peine la longueur d’une demi place conventionnelle, vous pourrez donc aisément stationner n'importe, même si l’espace est très restreint.

La Citroën AMI peut également convenir à tous les adeptes des transports en commun ou de solutions de mobilité innovantes. Son autonomie de 70 Km lui assure de vous amener et de vous ramener sur la plupart de vos trajets. Ce véhicule étant sans permis, la Citroën AMI possède une vitesse maximale de 45 Km/h tout en vous assurant confort et autonomie. Côté recharge, comptez seulement 3h pour la recharger complètement sur une prise standard 220V, idéal. Vous n’avez donc besoin d’aucune installation pour pouvoir profiter pleinement de ce véhicule et pourrez ainsi la recharger facilement partout en France sans avoir besoin de bornes spécifiques.

Ce véhicule peut tout à fait être utilisé comme voiture secondaire pour les petits trajets, simple et efficace, il saura vous emmener partout à moindre coût. Vous économiserez ainsi sur le carburant de votre véhicule principal. Il convient également à une utilisation pendant vos vacances pour offrir sécurité et mobilité à moindre coût. L’utilisation de ce véhicule peut donc s’avérer très polyvalente, ce qui en fait une solution à bien des situations dans lesquelles un véhicule classique est bien moins adapté.

En plus de son côté pratique et peu gourmand en énergie, la Citroën AMI se veut une voiture à part entière, capable de séduire les amoureux de technologie. Équipée de deux sièges côte à côte en position haute, d’un système de chauffage, de ventilation et de désembuage mais également d’un espace de rangement de 64L devant le passager, elle permet également la connexion de votre smartphone via Bluetooth. La Citroën AMI peut s’adapter à toutes les situations sachant qu'il est de plus possible de la personnaliser entièrement à votre goût grâce à 6 packs de personnalisation.

Côté livraison, la voiture vous est directement livrée à domicile grâce au partenariat entre la Fnac, Darty et Citroën AMI. Vous n’aurez donc pas de contraintes pour aller chercher votre véhicule, vous n’avez qu’à le commander directement en ligne, vérifier vos conditions d’éligibilité et le tour est joué ! En quelques clics vous deviendrez l’heureux détenteur de cette petite merveille de technologie pour un prix vraiment réduit de 19,99 € par mois après un premier apport de 3541 €, et ainsi gagner en autonomie et en liberté de mouvement.

Découvrir la voiture électrique Citroën AMI sur le site de la Fnac mais aussi chez Darty.