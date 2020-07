La nouvelle Citroën Ë-C4 est enfin dévoilée !

Citroën a officiellement mis en lumière sa nouvelle voiture compacte électrique ë-C4. Après avoir fait l’objet de plusieurs fuites au cours des derniers mois, la Citroën ë-C4 électrique tant attendue a été introduite de manière officielle, l’occasion de découvrir ses caractéristiques techniques. Toutefois, sa date de sortie et sa grille tarifaire n’ont pas encore été communiquées, et sont pourtant des arguments majeurs pour la vente.

Cette nouvelle Ë-C4 se veut bien travaillée côté esthétique. Une posture surélevée, un caractère un peu musclé couplé à une ligne de toit plongeante vont chercher dans les lignes esthétiques d’un SUV coupé. La silhouette de la Ë-C4 est globalement agréable à regarder, et semble être tout à fait indiquée pour plaire.

Au niveau technique :

Dimensions : 4360 x 1800 x 1525 mm

Empattement : 2760 mm

Diamètre de braquage : 10,9 mètres

Garde au sol : 156 mm

Moteur : 100 kW soit 136 chevaux

Couple : 260 Nm

Vitesse de pointe : 150 km/h

Accélération : de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes lorsqu’elle est utilisée en mode Sport uniquement

Batterie : 50 kWh

Autonomie : 350 kilomètres, selon le cycle d’homologation WLTP

Feux de jour à LED

Projecteurs antibrouillard à LED

Prises : quatre USB, dont deux en USB-C

Volume de coffre : 380 litres pouvant être agrandis jusqu’à 1250 litres

Modes : Eco, Normal et Sport





Pour la recharge, la Citroën Ë-C4 est compatible avec tous les types de prises. Comptez 15 heures de recharge avec une prise renforcée, et plus de 24 heures avec une prise standard, 7h30 pour une Wallbox 7,4 kW, et 5h pour une 11 kW, enfin, une borne publique de 100 kW permet de retrouver 80 % de batterie en seulement 30 minutes.

On retrouve à l’intérieur un écran tactile de 10 pouces avec tout un système multimédia intégré, couplé avec un combiné d’instrumentation numérique « HD frameless » et un affichage tête haute. De nombreuses fonctionnalités d’aide à la consuite, système de freinage d’urgence, surveillance des angles morts, alerte de risque de collision, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne, alerte vigilance, coffee break alert (notification lorsque le conducteur roule plus de 2 heures à plus de 70 km/h) et commutation automatique des feux de route, mais aussi la fonctionnalité Mirror Screen et la recharge sans fil pour smartphone.

Il existe également d’autres aides intégrées au véhicule comme le système de verrouillage et de déverrouillage à distance, le frein de stationnement électrique automatique, l'aide au stationnement latéral, la caméra de recul, la vision 360°, le park assist, l'aide au démarrage en côte, l’éclairage statique d’intersection et contrôle de stabilité de l’attelage. Vous pourrez également personnaliser le véhicule à votre guise avec 31 associations de teintes possibles, de quoi convenir à tous les goûts et toutes les couleurs.