Clap de fin pour la Freebox Mini 4K

Désormais, il n'est plus possible de souscrire à un abonnement auprès de l'opérateur Free en choisissant la Freebox Mini 4K, la box n'est plus directement proposée avec les offres Internet.

Lorsque l'on parcourt les offres proposées par l'opérateur sur son site officiel, l'offre Freebox Mini 4K n'est plus visible, remplacée par l'offre Freebox Pop lancée il y a quelques mois et qui constitue désormais l'entrée de gamme de l'opérateur.

L'opération ne profite pas vraiment aux consommateurs qui voient ainsi les offres de l'opérateur bondir côté tarif : la Mini 4K était associée à une offre à 15€ par mois pendant un an puis 34,99€. L'offre Pop est proposée à 29,99€ par mois la première année, puis 39,99€.

Il reste malgré tout possible de sélectionner l'offre Freebox mini 4K depuis les bornes Free et via le service d'abonnement accessible au téléphone, reste à savoir combien de temps cela durera.