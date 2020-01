Classement : les 20 jeux les plus vendus de la dernière décennie

VentureBeat nous dévoile ainsi le classement des 20 jeux les plus vendus au cours de la dernière décennie aux USA. Et deux noms s'imposent sans partage au classement : Grand Theft Auto et Call of Duty.

Sans grande surprise au regard des bilans annuels depuis son lancement, c'est GTA V qui domine le classement et s'impose comme le titre le plus vendu des dix dernières années.

Malgré tout, Activision réussit un véritable tour de force et place 10 de ses épisodes de Call of Duty dans le classement. Clairement, la franchise Call of Duty aura marqué les années 2010 :

Il faut revenir à la décennie des années 2000 pour constater un classement un peu plus hétéroclite avec bien plus de franchises différentes et un leader qui a fini par complètement disparaitre les années suivant : Guitar Hero.