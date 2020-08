Bon plan : le climatiseur portable à 60 €

Retrouvez en ce moment un climatiseur portable, idéal pour lutter contre la canicule et les grosses chaleurs.

En ces temps de canicule, un climatiseur portable peut apporter un peu de fraîcheur dans une journée un peu trop chaleureuse, sans avoir à s'appuyer sur une installation complète plus coûteuse.

Le modèle de climatiseur proposé ici offre trois fonctionnalités différentes :

refroidisseur d'air

purificateur d'air

ventilateur d'humidification

Il dispose de trois vitesses et d'un réservoir d'eau (ou de glace) de 4,8 litres pour générer un flux d'air frais dont on pourra régler la diffusion en hauteur et en largeur grâce à ses pales réglables.

Ses quatre roues permettront de le déplacer facilement de pièce en pièce et l'avantage d'un tel appareil tient aussi à sa faible consommation d'énergie et à son volume sonore réduit.

Le climatiseur portable est disponible chez Gearbest au prix réduit de 60 € avec le code X511B697365EB001 et une expédition en quelques jours depuis l'Allemagne.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

