Cloud gaming : Amazon entre dans la danse avec Luna

L'arrivée d'Amazon dans le cloud gaming était attendue. Elle est désormais véritablement officielle avec la présentation de Luna. Pour l'heure, seuls les utilisateurs aux États-Unis peuvent toutefois prétendre à un accès anticipé à Amazon Luna.



Dans le cadre de l'accès anticipé, la grille tarifaire est de 5,99 $ par mois - un prix d'introduction - pour un abonnement Luna+ (une chaîne Luna+) afin de pouvoir jouer en illimité sur deux appareils en simultané (PC, Mac, Fire TV et applications web sur iPhone et iPad ; plus tard sur Android) et avec une définition 1080p à 60 images par seconde.

Il est fait mention d'une centaine de jeux avec des titres populaires comme Control, Resident Evil 7, GRID, Yooka-Laylee and The Impossible Lair, Brothers : A Tale of Two Sons. La 4K est évoquée pour plus tard avec certains titres.

Un abonnement Ubisoft (une chaîne Ubisoft) et pour du streaming sur un seul appareil à la fois viendra ultérieurement se greffer à l'offre Luna (pour un coût supplémentaire) avec des titres tels que Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising. Un accès à des titres Ubisoft sera proposé le jour de leur sortie.

Clavier, souris, manettes Xbox One et DualShock 4 sont compatibles avec Luna. Amazon a également prévu sa propre manette Luna Controller (à 49,99 $) avec technologie Cloud Direct, ou autrement dit une connexion directe aux serveurs cloud - via le réseau Wi-Fi - pour pouvoir jouer.

Compatible Alexa, elle promet une connexion plus rapide et une latence amputée de 20 ms par rapport à une connexion Bluetooth en local en jouant à Luna sur Fire TV Stick.

Plusieurs aspects font penser à Stadia (Google) et Amazon a également imaginé des synergies avec Twitch (et forcément pas YouTube…). Les utilisateurs pourront voir des streams Twitch pour des jeux et basculer instantanément pour commencer à jouer aux jeux Luna.

The all-new cloud gaming service from Amazon that makes it easy to play great games on devices you already own.

Selon Amazon, une connexion de 10 Mbps sera le minimum requis pour pouvoir jouer (et 35 Mbps pour la 4K). La consommation du service de cloud gaming serait de l'ordre de jusqu'à 10 Go de données par heure en 1080p.

Luna s'appuie évidemment sur Amazon Web Services (AWS). D'après des informations obtenues par The Verge, la plateforme de cloud gaming Luna fonctionne avec des serveurs Windows et des cartes graphiques Nvidia.

Il s'agit d'instances Amazon EC2 G4 avec des processeurs (CPU) Cascade Lake d'Intel et des GPU T4 de Nvidia. C'est donc une architecture Turing, notamment connue avec les cartes graphiques RTX 2080 et RTX 2080 Ti.

Reste à savoir si Luna bénéficiera dans un avenir proche d'un lancement à l'international et avec l'arrivée de plusieurs chaînes à la manière d'Ubisoft.