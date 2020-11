Cloud PC : nouveaux détails pour le service de Microsoft

Proposé par Microsoft, un service de virtualisation Cloud PC est susceptible d'être lancé au printemps prochain. Il s'agirait d'une offre de Desktop as a Service pour les entreprises en s'appuyant sur le service de virtualisation Windows Virtual Desktop exécuté sur Azure.

À la faveur de la publication d'une proposition d'emploi, des indices au sujet de Cloud PC avaient déjà fait une apparition en juin dernier.

" Cloud PC offre aux entreprises une expérience Windows moderne, élastique et basée sur le cloud. Il permettra aux organisations de rester à jour d'une manière plus simple et plus évolutive ", pouvait-on lire.

Il y aurait trois formules

Depuis des appareils avec l'application Microsoft Remote Desktop (Windows, macOS, Android, iOS), Cloud PC devrait ainsi permettre à des clients professionnels d'avoir accès à un bureau virtuel géré dans le cloud de Microsoft et avec un ensemble de logiciels à disposition. Il est pressenti un modèle économique différent de Windows Virtual Desktop, soit un abonnement avec prix forfaitaire par utilisateur.

Microsoft n'a toujours pas communiqué de manière officielle sur Cloud PC, mais WalkingCat (aux multiples fuites sur Twitter) a glané d'autres indices. Cloud PC proposerait trois types de formules.

Une formule Medium avec 2 vCPU (processeurs virtuels), 4 Go de RAM et 96 Go de stockage SSD, une formule Heavy avec 2 vCPU, 8 Go de RAM et 96 Go de SSD, et une formule Advanced avec 3 vCPU, 8 Go de RAM, 40 Go de SSD.



Pour le moment, il est seulement fait allusion à un service pour les entreprises. À voir, s'il existera au final une offre grand public. Le fameux abonnement pour Windows...