Cocolyze, l’outil SEO français à la conquête du monde

Il y a des entreprises qui ne connaissent que des succès. En France, terre de la “start-up Nation”, certaines d’entre elles, portées par leur ambition et leur compréhension des besoins de leur marché, s'envolent littéralement vers d’autres cieux, à la conquête de nouveaux pays. C’est le cas notamment de l’entreprise Cocolyze. créatrice de la solution SEO du même nom et à la croissance exponentielle.

Article sponsorisé

La France serait-elle donc devenue trop petite pour l’entreprise basée à Valenciennes ? Pour son fondateur, Tennessee Veldeman, “la croissance que connaît Cocolyze en France est formidable ! Nous avons une augmentation constante de notre chiffre d'affaires et, par conséquent, on commence doucement à penser à étendre notre influence à d’autres pays”. Déjà présent au Canada et aux États-Unis, l’outil SEO Cocolyze a pourtant fort à faire dans ce secteur particulièrement concurrentiel. “Nous savons que la concurrence est rude. Et nous n’ambitionnons pas forcément de rivaliser avec les mastodontes du secteur. En revanche, nous apportons une autre vision du SEO. On le vulgarise pour le rendre plus accessible”, confie-t-il.

La conquête de nouveaux marchés passerait-elle par ce positionnement que son fondateur revendique avec tant d’ardeur ? “Nous avons choisi ce positionnement pour répondre à un réel besoin des utilisateurs d’outils SEO, celui de mieux comprendre ce qu’il font, et surtout, pourquoi et comment il faut faire pour bien faire. Ce besoin existe en France. On le constate avec tous les retours clients. Et il existe ailleurs dans le monde !” affirme Tennessee Veldeman.

Des paroles suivies d’actes pour l’entreprise française qui a accueilli trois nouveaux membres en l’espace d’un an. Une rareté quand on connaît la situation de l’économie française depuis le début de la pandémie. “Nous avons la chance de ne quasiment pas ressentir les effets négatifs de la Covid19. Pour poursuivre notre développement et concrétiser nos projets à l’international, il était donc logique d'accueillir de nouveaux membres dans l’équipe” avoue le CEO de Cocolyze.

"Test & learn" et innovation

Pour répondre à ses ambitions, Cocolyze s’est donc agrandi, mais a aussi su s’adapter aux évolutions d’un marché en perpétuel mouvement. “Nous n’avons pas de recette miracle ! Mais nous sommes habités par une philosophie : innover sans cesse et surtout tester et apprendre. Nous nous appuyons énormément sur les retours de nos utilisateurs et de la communauté SEO en général pour évoluer et faire évoluer notre produit.”, ajoute Tennessee Veldeman.

Une capacité d’adaptation permise par une approche que de nombreux professionnels du marketing adoptent depuis quelques années, le test & learn. “Aujourd’hui, le marché est tellement changeant, que le temps de mettre en place des stratégies “traditionnelles”, les utilisateurs auront déjà de nouveaux besoins et de nouvelles attentes… Cocolyze est né et grandit en se nourrissant de ses échecs passés. L’important n’est pas de se tromper, mais d’agir et d’analyser ce qui a fonctionné ou non, dans un laps de temps rapproché, pour ensuite s'adapter".

Une philosophie qu’a récemment appliquée l’entreprise française en mettant en place un nouveau pricing. Le but pour Cocolyze est ainsi de s’adapter à la volonté de nombreux utilisateurs de n’utiliser que certaines fonctionnalités de leur outil. “Avant, nous proposions, comme tous nos concurrents, un pricing avec des “packs”. Les utilisateurs avaient le droit de n'utiliser que telle ou telle fonctionnalité, avec un certain nombre de mots clés à analyser, etc… Nous avons voulu rompre avec ce fonctionnement absurde. Les utilisateurs d’outils SEO n’ont pas les mêmes besoins d’un mois à un autre. Et il n’est pas pertinent pour eux de payer un abonnement annuel à un service, qui ne leur permet que de rédiger du contenu et d’analyser des backlinks, par exemple, alors qu’ils n’en ont besoin que 3 mois dans l’année. Nous avons donc innové pour qu’ils puissent utiliser notre outil d'analyse et de recherche de mots clés, de backlinks, ou encore d’audit de page. Nous avons mis en place un système de crédits. Cela permet à nos utilisateurs de naviguer librement sur tous nos outils et d’utiliser les fonctionnalités dont ils ont besoin, seulement lorsqu’ils en ont besoin”. Une souplesse tarifaire que l’entreprise française est actuellement la seule à proposer. “Nous verrons si cela fonctionne, mais pour le moment tous nos utilisateurs sont très enthousiastes” ajoute Tennessee Veldeman.

Redonner du peps au SEO

Une réussite qui commence à faire du bruit dans le monde du SEO. “Je suis addict à Cocolyze !” peut-on lire sur les réseaux sociaux de la marque.

“On veut que nos utilisateurs apprennent à évoluer avec méthode en utilisant notre solution. Que chaque début de leur journée passe par un petit check up sur Cocolyze pour voir ce qu’il s’est passé sur leur site, chez leurs concurrents, etc.” décrit Tennessee Veldeman. Le pari semble de plus en plus réussi pour la jeune entreprise qui commence à voir croître sa communauté d'ambassadeurs.

Mais la firme valenciennoise ne compte pas s’arrêter là et a récemment mis en place deux programmes vidéos axés sur le référencement naturel. “Nous avons créé l’émission Let’s talk about SEO ! Il s’agit d’interviews de personnalités, d’experts du référencement naturel et du monde du digital, comme Laurent Bourrély, Romain Boyer de Chefclub, Zohra Belmahdi de Text Broker, etc. L’objectif est d’avoir leur expertise sur des sujets bien précis. Il faut donner du concret aux gens pour répondre à leurs interrogations sur le SEO. Notre autre programme, SEO Stories, est quant à lui totalement décalé. On y parle SEO, mais pour y tordre le cou aux idées reçues. C’est dynamique, spontané et rafraîchissant. Si on veut rendre le référencement naturel accessible, il faut aussi rajeunir son image”, affirme le fondateur de Cocolyze.

Dérider l’image du SEO, le rendre plus accessible en innovant, Cocolyze s’est fixé des objectifs élevés qui font de l’entreprise française une valeur sûre dans le monde du référencement naturel.