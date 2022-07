Call of Duty Black Ops 2024 : deux clichés en fuite

Le prochain volet de Call of Duty Black Ops prévu pour 2024 faut déjà l'objet d'une fuite avec deux clichés diffusés sur la toile.

Treyarch prépare un nouveau volet de Call of Duty Black Ops dont la sortie est programmée pour fin 2024.

Et de façon assez étrange, deux clichés du titre se retrouvent déjà sur Internet, il s'agit notamment de visuels présentant des cartes qui seront très certainement proposées dans le mode multijoueur.

Le premier cliché présente ainsi une carte baptisée Stealth et qui dévoile une base aérienne militaire en proie à une attaque. Le tout est localisé dans le désert et met en avant un avion furtif de type Lockheed Martin F-117 Nighthawk développé dans les années 1970 et en service actif officiel jusqu'en 2008.

L'autre cliché présente la carte "pillage" et met en avant l'intérieur d'un palais oriental dont une façade est éventrée. Deux soldats pénètrent dans l'enceinte et engagent des combats.

Les armes, lieux et équipements présentés sur les deux clichés laissent supposer que cet épisode de Black Ops pourrait se dérouler entre la fin des années 1990 et nos jours.

Activision ne devrait pas communiquer autour du titre avant l'année prochaine dans le meilleur des cas.