Découverte du plus vieux cœur du monde

C'est le cœur le plus ancien jamais découvert par des chercheurs. Un cœur de poisson vieux de 380 millions d'années. Il a été trouvé dans un morceau de sédiment lors d'une expédition menée en 2008 au nord de l'état d'Australie-Occidentale dans la formation de Gogo. Outre le cœur, les paléontologues ont identifié un estomac, un foie et un intestin fossilisés.

À l'origine un grand récif, la formation de Gogo dans la région de Kimberley est une formation sédimentaire connue pour ses fossiles datés du Dévonien. Cette période géologique s'étend de -419 millions d'années à -359 millions d'années.

Une anatomie de type requin

C'est la première fois que de tels organes fossilisés dans cet état de conservation ont été retrouvés, et avec une préservation en 3D. Habituellement, les tissus mous des espèces anciennes se décomposent avant la fossilisation. La découverte est ainsi qualifiée de remarquable par Kate Trinajstic.

La chercheuse de l'école des sciences moléculaires et de la vie de l'université Curtin et du Western Australian Museum déclare que ces fossiles anciens suggèrent qu'il y a eu un " saut plus important entre les vertébrés sans mâchoires et ceux avec mâchoires ", et non une évolution via une série de petites étapes.

" Ces poissons ont littéralement leur cœur dans leur bouche et sous leurs branchies, tout comme les requins aujourd'hui" ajoute la paléontologue dont un article auquel elle a participé en tant que chercheuse principale vient d'être publié dans la revue Science.

Une modélisation 3D auparavant impossible

L'article est intitulé : " Préservation exceptionnelle des organes chez les placodermes du Dévonien du Lagerstätte de Gogo. " Le Lagerstätte est un dépôt sédimentaire et les placodermes sont ces fameux poissons qui étaient les premiers vertébrés possédant une véritable mâchoire avec des dents. Ils pouvaient mesurer 10 mètres de long.

C'est grâce à des sources de rayonnements à neutrons et de rayons X qu'il a été possible de créer des coupes transversales et de les utiliser pour récréer des modèles virtuels en 3D. Présenté pour la première fois, le modèle 3D du cœur détaille une forme de S et deux chambres ou cavités, avec la plus petite située au-dessus.

" Les placodermes sont parmi les premiers vertébrés à mâchoires, et les transformations de leur morphologie nous aident à comprendre le monde des vertébrés qui ont suivi. […] Les fossiles montrent que les poumons sont absents, réfutant l'hypothèse selon laquelle les poumons sont ancestraux chez les vertébrés à mâchoires. "

N.B. : Source vignette : YouTube - Paleozoo.