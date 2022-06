Colorful se lance dans le PC tout-en-un pour joueurs

La marque Colorful vient d'annoncer un étonnant PC All in One qui vise... les gamers.

Colorful se lancer sur le marché du PC tout-en-un s'adressant aux gamers, un secteur encore assez peu développé du fait d'un potentiel d'évolution qui reste très limité.

Pourtant, la marque espère convaincre avec son G-One Plus et son design assez particulier.

On retrouve ainsi un écran IPS de 31,5 pouces en 2K et en 165 Hz, il ne s'agit pas de l'écran le plus performant du marché pour les joueurs, néanmoins les prestations sont plutôt bonnes pour un tout-en-un. Il est compatible HDR400 et Nvidia G-Sync.

En interne, on retrouve une carte graphique Nvidia RTX 3060 associé à un CPU Intel de 12e génération (le modèle le mieux équipé opte pour le Core i9 12900H avec 14 coeurs), de 16 à 64 o de RAM DDR4, un SSD M.2 NVME jusqu'à 1 To et deux ports M.2 PCIe Gen 3x4 supplémentaire pour étendre la capacité de stockage.

Toute l'électronique est embarquée à l'arrière de l'écran, dans une sorte de mini tour qui fait également office de pied. L'avantage de l'ensemble est qu'il propose une circulation d'air qui s'échappe vers le haut. Un système de refroidissement spécifique par heatpipe (4 en 10 mm et 1 en 8 mm) permet de réorienter la chaleur vers deux ventilateurs à 52 pales. 4 modes de refroidissement sont proposés pour limiter le bruit en fonction de l'usage.

Le G-One est prévu en trois configurations différentes allant du Core i5 au Core i9 en passant par le Core i7. La version Core i7 12700H est d'ailleurs déjà disponible au prix de 1900 euros, les autres modèles seront proposés plus tard dans l'année.