Comment devenir développeur web ? Un métier d'avenir

Le développeur web occupe une place de plus en plus importante dans l'ère du numérique, mais au fait, comment devient-on développeur web ?

Le développeur web est un technicien, ou ingénieur, chargé de concevoir des applications ou des sites pour l'entreprise dans laquelle il est employé ou alors pour ses clients s'il est indépendant.

Les missions d'un développeur web

De nos jours, pour assurer la pérennité d'une entreprise il faut qu'elle possède une forte présence sur internet. En effet, de plus en plus d'entreprises locales se lancent dans la mise en place d'un site internet afin de booster leurs ventes, d'autres entreprises sont même exclusivement présentes sur le marché du web avec un site e-commerce ou une application. C'est dans ces cas de figures qu'intervient le développeur web.

Ses missions principales vont être :

La création, mise à jour d'un site internet ou d'une application

L'analyse technique des points forts et points faibles et des améliorations à réaliser

Corriger d'éventuels problèmes / bugs

Maintenance des sites et applications





Les qualités requises

Tout d'abord un futur développeur web se doit d'être passionné par le monde du digital qui est en perpétuel mouvement et donc se tenir informé constamment. Il faut donc être doté d'une capacité d'adaptation à toute épreuve et une curiosité inégalable. La rigueur est également une qualité présente chez un bon développeur webainsi que la rapidité d'exécution, c'est ce qui fera la différence entre deux développeurs.

Mais avant tout le développeur se doit d'être doué en informatique en maîtrisant les différents langages tels que Java, SQL, PHP... mais aussi les systèmes de gestion de contenu.. Tout en sachant que les cinq premiers langages informatiques les plus utilisés en 2020 sont Java, C, Python, C++ et C# (PHP étant juste derrière, ce que nous utilisons sur GNT).

Les formations

Les formations sont de type en bac + 2 et peuvent aller jusqu'au master.

Pour un BTS services numériques, par exemple, il faudra compter 2 ans après le BAC vous pourrez suite à cela continuer votre cursus avec une licence pro de 1 an. Pour devenir développeur web ingénieur il faudra alors 5 ans pour un diplôme d'ingénieur avec une spécialité programmation, il existe de nombreuses écoles dédiées (EPITA, EPITECH,...).

Devenir développeur web est également possible à travers des formations de 3 ans gratuites (bachelor) qui permettent aux étudiants d'allier parcours scolaire et parcours professionnel grâce à l'alternance. Certaines formations ne réclament pas l'obtention du Bac pour commencer mais une motivation à toute épreuve et un réel intérêt pour le secteur. Le choix de l'alternance est très bien vu par vos futurs employeurs car vous sortez directement avec une expérience professionnelle de votre cursus.





Le marché de l'emploi

Les pays qui rémunèrent le mieux les développeurs web sont la Chine, l'Arabie Saoudite, les Etats-Unis, la Suisse et vous trouverez en cinquième position la ... France (!). Le salaire dépend fortement du langage pratiqué (donc faites le bon choix !) et du niveau de formation mais le domaine étant en manque de près de 50 000 développeurs en France, les salaires sont donc élevés et négociables. Un débutant démarrera vers 30k€ alors qu'un développeur confirmé peut dépasser les 65 k€.



Si vous souhaitez devenir développeur web en tant qu'indépendant, il existe de nombreuses plateformes dédiées qui permettent de trouver des clients aux meilleurs tarifs.