Comment déverrouiller un iPhone sans code sur iOS 15 ?

Article sponsorisé par Tenorshare

Vous avez oublié vos codes d’accès permettant de déverrouiller votre iPhone et ne pouvez donc plus utiliser votre appareil. Vous êtes complètement désemparé face à ce problème très embêtant et ne trouvez pas de solution facile pour y remédier rapidement. Rassurez-vous, il existe un logiciel très efficace qui peut vous aider à contourner le code d’accès de votre iPhone, même s’il est désactivé. Nous vous expliquons son fonctionnement en détail dans cet article.

À propos des codes d'accès iPhone

Les codes d’accès sont précieux et indispensables sur un iPhone. Ils permettent de sécuriser le contenu de votre appareil en cas de vol ou de perte. De ce fait, si vous saisissez à plusieurs reprises un mot de passe incorrect, votre iPhone se désactivera temporairement. Vous pourrez réessayer une minute après. Si vous continuez de saisir le mauvais mot de passe, votre iPhone se bloquera totalement et vous ne pourrez plus l’utiliser.

La solution proposée par Apple consiste alors à connecter votre appareil à votre ordinateur afin de le mettre en mode de récupération puis à le restaurer. Ce processus vous permet de configurer votre iPhone comme nouvel appareil, donc de créer un nouveau mot de passe, mais il effacera l’intégralité de vos données. Si vous disposez d’une sauvegarde récente (iCloud ou iTunes), vous pourrez restaurer votre iPhone à partir de cette sauvegarde. Dans le cas contraire, vous perdrez toutes vos données.

Cette opération peut être compliquée, longue et fastidieuse. Pour déverrouiller votre iPhone sans code plus facilement, essayez donc la solution suivante.



Comment déverrouiller un iPhone / iPad sans le code sur iOS 15 à l'aide de Tenorshare 4uKey ?

Tenorshare 4uKey est un logiciel permettant de déverrouiller un iPhone sans code de manière simple et efficace. Ultra pratique, il supprime tout type de code en quelques minutes seulement : code numérique, code alphanumérique, Touch ID ou encore Face ID. De plus, il est compatible avec les derniers iPhone – iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro (Max) et les dernières versions iOS.

Comment utiliser 4uKey ? Suivez le guide !

Étape 1

Téléchargez et installez 4uKey sur votre ordinateur, Mac ou Windows, et lancez le logiciel. Cliquez sur « Déverrouiller l’écran iOS » pour commencer.

Étape 2

Ensuite, connectez votre iPhone à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB puis cliquez sur « Commencer ».





Étape 3

Téléchargez le dernier firmware en cliquant sur « Télécharger » et en choisissant au préalable un chemin pour la sauvegarde. Assurez-vous de disposer d’au moins 7 Go d’espace pour pouvoir télécharger le firmware. Patientez durant le téléchargement qui dure quelques minutes environ.

Étape 4

Une fois le firmware téléchargé, cliquez sur « Commencer » afin que le logiciel supprime le code d’accès associé à votre iPhone. Ce processus dure quelques minutes, gardez bien votre appareil branché jusqu’à la fin de l’opération.

Lorsque le code d’accès aura été supprimé, vous pourrez configurer votre iPhone comme nouvel appareil. Pour cela, suivez les instructions à l’écran, sélectionnez votre langue, votre pays et votre réseau WiFi. Ensuite, renseignez vos identifiants Apple lorsque vous arriverez à l’écran « Verrouillage d’activation ». Une fois votre iPhone activé, vous pourrez configurer un nouveau code d’accès. Puis, vous aurez la possibilité de restaurer votre appareil à partir d’une sauvegarde iCloud ou iTunes, ou bien de le configurer comme neuf. Si vous possédez une sauvegarde récente, nous vous conseillons de la restaurer afin de ne pas perdre vos données.

Continuez à suivre les instructions affichées sur l’écran de votre iPhone jusqu’à ce que vous atteigniez l’écran d’accueil. Vous aurez alors réussi à contourner le code d’accès de votre iPhone !

Autres fonctionnalités de 4uKey

Le logiciel 4uKey permet de supprimer le code d’accès d’un iPhone, mais pas seulement ! Il possède bien d’autres fonctionnalités aussi utiles qu’efficaces. Il vous permet par exemple de débloquer votre iPhone si l’écran de ce dernier est cassé, si votre identifiant Apple a été désactivé ou bien de supprimer l’identifiant Apple. Il permet de supprimer n’importe quel code en quelques clics : Touch ID, Face ID, code à 4 chiffres, code à 6 chiffres… Il permet également de réinitialiser votre appareil sans mot de passe ou encore de contourner le MDM (gestion à distance) sans identifiant, extrêmement rapidement. Enfin, si vous avez configuré un code de temps d’écran sur votre iPhone et l’avez oublié, 4uKey peut le supprimer en quelques étapes sans effacer vos données.

En conclusion, si vous avez oublié votre code d’accès permettant de déverrouiller votre iPhone, vous pouvez au choix utiliser une méthode traditionnelle d’Apple, consistant à placer votre appareil en mode de récupération et à le restaurer entièrement via iTunes. Ou bien, si vous préférez utiliser une méthode beaucoup plus simple et rapide, tournez-vous vers Tenorshare 4uKey qui vous aidera à déverrouiller votre iPhone sans code !