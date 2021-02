Comment faire un montage vidéo facilement avec InVideo

Faire une vidéo haut de gamme nécessitait, il y a encore peu de temps, beaucoup de connaissances et de savoir-faire. De nos jours, les logiciels de montage vidéo nous permettent de réaliser des vidéos rapidement et facilement comme par exemple avec l'outil en ligne InVideo.

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et des influenceurs, les communautés sont de plus en plus exigeantes et réclament des vidéos de grande qualité pour leur confort visuel. Vous pourrez aussi avoir besoin de vidéos professionnelles dans le cadre de votre emploi pour gagner en crédibilité et en professionnalisme. Pour cela, il existe de nombreuses solutions, en effet, avec ce besoin grandissement, de nombreux outils ont vu le jour avec notamment des logiciels de montage vidéo à télécharger. Ce sont de bons outils, mais nous allons aujourd'hui vous présenter le logiciel de montage vidéo InVideo qui va vous permettre de réaliser ces vidéos de façon intuitive que ce soit pour votre communauté ou pour réaliser des souvenirs mémorables à regarder dans plusieurs années. Son principal avantage ? Pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre ordinateur, tout se fera en ligne et en quelques minutes.

Le logiciel InVideo est un logiciel de montage vidéo qui va vous permettre de réaliser des vidéos professionnelles en seulement 5 minutes, ce qui en fait un logiciel assez révolutionnaire. De plus, vous n’aurez pas de logiciel à télécharger, car il s’agit d’un outil gratuit de création de vidéo en ligne. Avec la version gratuite, vous aurez largement de quoi rendre vos vidéos puissantes de sens et professionnel, mais pour les entreprises, il existe des formules payantes qui vous apporteront des fonctionnalités plus poussées, mais rappelez-vous bien qu'elles ne sont pas obligatoires dans un premier temps, et que la version gratuite est assez complète.

Dans un premier temps, il faudra vous créer un compte sur le site de InVideo. Pour cela, rien de plus simple, vous devrez remplir quelques informations sur vous et votre entreprise, si vous en avez une. Le fait de répondre à ces questions va permettre au logiciel de mieux cibler vos besoins en termes de template.

Une fois votre compte créé, vous n’aurez plus qu’à choisir un modèle sur lequel commencer votre vidéo afin d’avoir un peu plus d’inspirations et d’avoir déjà une base solide. Vous aurez accès à des centaines de modèles à personnaliser.

Une fois le modèle sélectionné, il faudra importer le ou les médias de votre choix afin de commencer le montage vidéo.

Vous pourrez ensuite personnaliser votre vidéo en ajoutant des transitions, des calques différents, des voix off, des musiques, des cadres, mais aussi faire votre vidéo en plusieurs langues, etc. Cet outil vous apporte tout ce qu’il vous faut pour créer une vidéo professionnelle rapidement, sans avoir à chercher d’autres logiciels pour insérer différents contenus.

Enfin, une fois votre montage terminé, vous pourrez prévisualiser votre vidéo pour vérifier qu’elle correspond bien à vos attentes. Si c’est le cas, félicitations, vous venez de créer votre vidéo en quelques minutes et vous n’avez plus qu’à la publier. Si vous voyez deux ou trois retouches à effectuer, vous pourrez toujours revenir en arrière pour l’éditer et la terminer.