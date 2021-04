Comment reconnaître une fausse plateforme Forex ?

Fausses plateformes de Forex : ne soyez pas dupes !

Investir dans la bourse en ligne est aujourd’hui devenu une pratique courante. De plus en plus de particuliers s’y mettent en raison des offres alléchantes proposées par les brokers en ligne. Cependant, la grande majorité de ces offres sont mensongères. Derrière elles se cachent des escrocs qui font des promesses aguicheuses aux particuliers malgré l’interdiction des publicités de trading. Mais grâce à la liste noire AMF, discerner les sites de trading frauduleux devient plus facile et aussi aux comparateurs des meilleurs brokers trading. Par conséquent, méfiez-vous de tous ceux qui vous proposent une soi-disant plateforme de trading débutant qui peut vous enrichir en peu de temps. Vous devez redoubler d’attention quant aux annonces de trading en ligne que vous trouverez.

Une recrudescence des arnaques liées au Forex

Il n’y a rien de mal à proposer à tout type d’individu la possibilité de négocier des devises. Il s’agit même d’un phénomène normal. C’est la même chose qu’un producteur céréalier qui souhaite commercialiser à terme l’équivalent d’une partie de sa prochaine récolte. En anticipant les chutes, il propose alors sa production pendant que les cours sont à un niveau stable. Un particulier peut donc acheter des devises dans le même principe auprès d’une plateforme de courtage.

Mais le véritable problème, c’est la manière dont le trading Forex ainsi que le trading de matière première sont présentés. Les escrocs présentent ces activités comme un moyen de s’enrichir facilement. Les sites frauduleux sur la liste noire AMF parlent d’un effet levier rapide qui peut démultiplier les gains ou les pertes. Or, un trader pourrait perdre jusqu’à près de 100 fois, voire même plus par rapport aux fluctuations normales du marché.

Malheureusement, nombreuses sont les victimes de ces annonces trompeuses. Et même depuis la loi Sapin II interdisant les publicités liées aux activités de trading, les arnaques persistent. En particulier durant la période de confinement pendant laquelle beaucoup de monde souhaite devenir trader. Donc, consulter la liste noire AMF, ou ne faire confiance qu’aux brokers régulés est fortement recommandé avant tout engagement.

La liste noire AMF pour distinguer les sites de trading fiables

La liste noire AMF est un excellent moyen d’éviter de tomber sur des plateformes de courtage peu scrupuleuses. En effet, si un site y apparaît, c’est qu’il n’est pas régulé par une autorité compétente. Cependant, même si certains sites sont régulés, ils peuvent tout de même apparaître dans la liste noire AMF. Pour cause, ce ne sont pas toutes les régulations qui se valent. En effet, certaines autorités de régulation peuvent accorder une autorisation dès la première demande d’un broker. D’autres, par contre, exigent des documents complets et effectuent un suivi permanent du broker.

Les brokers malins choisissent généralement l’autorité de régulation Chypriote CySec. Par le biais du passeport européen MIFID, ces courtiers ayant choisi la CySec peuvent proposer leur service dans toute l’Europe. Donc, si vous tombez sur un broker en ligne affilié à la CySec, méfiez-vous. De plus, ces sites frauduleux pratiquent le plus souvent des techniques commerciales agressives. Vous risquez de recevoir un appel téléphonique fréquemment en choisissant de vous inscrire chez eux. Mais surtout, les fonds que vous aurez investis sur ces plateformes douteuses risquent de ne plus être récupérables.

De ce fait, il est préférable de vous tourner vers les brokers régulés par des autorités de renoms. L’AMF, la FCA, ou la SEC sont par exemple des régulateurs très connus qui peuvent proposer des brokers de qualité. Auprès des professionnels qu’ils proposent, vous pouvez être sûr quant à la fiabilité des services proposés.

Comment s’assurer de la régulation d’un site de trading ?

Avec toutes ces informations que nous venons d’énumérer, pratiquer le trading pourrait faire peur. Cependant, être sûr de la fiabilité d’un site de trading reste tout de même simple. Pour ce faire, il faut vérifier régulièrement la liste noire AMF. Cette liste subit fréquemment une mise à jour, donc il est conseillé d’y jeter un œil avant de s’engager sur un site.

Mais à part la liste noire AMF, vérifier les propos présentés par le broker sur le site REGAFI est aussi conseillé. Ce dernier est le registre des agents financiers qui recense les entreprises, françaises ou étrangères, qui ont obtenu de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) une autorisation pour exercer des activités en France. C’est un autre moyen très fiable de prouver avec certitude que le site de trading est scrupuleux. Il suffit d’inscrire le nom du broker sur la barre de recherche du site www.regafi.fr pour cette inspection. Le site affiche ensuite toutes les informations concernant le courtier en ligne qu’il faut savoir. Il y est également affiché toutes les activités que l’entreprise a le droit d’exercer en France. Donc, si celui-ci n’a pas le droit d’exercer ses activités dans les contrées de l’hexagone, mieux vaut l’éviter.

Enfin, une manière simple d’être sûr de la fiabilité d’un broker c’est de vérifier sa notoriété. Les brokers les plus célèbres répondent à tous les critères de régulation. Ainsi, nous pouvons y ouvrir un compte démo ou un compte réel en toute sérénité.