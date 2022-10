Comment sauvegarder ses données ?

Les entreprises sont les plus grosses proies des cybercriminels. On estime que le piratage coûte en moyenne près de 4 millions d'euros pour chaque entreprise. Mais ces dernières années le vol de nos données s'est encore plus intensifié, avec des demandes de rançons de plus en plus fréquentes, y compris en France comme encore récemment pour de nombreux hôpitaux entraînants pour le coup parfois des drames humains. Concernant les particuliers, les cybercriminels sont également de plus en plus organisés, et un véritable business financier s'est mis en place, le but étant de vous faire payer pour récupérer vos données qui sont le plus souvent chiffrées et donc inaccessibles.

Simple particulier ou entreprise, il est donc utile de réagir avant que le pire n'advienne. Comment sauvegarder et préserver vos données ? C'est ce que nous allons voir.

Utilisez les sauvegardes classiques

Il existe de nombreux équipements qui sont destinés à sauvegarder vos données. Les clés USB en font partie. Compactes et donc pratiques, les clés USB sont de petits périphériques qui sont conçus pour sauvegarder toutes sortes de données comme des documents, des photos et même des vidéos. Se déclinant en différentes capacités, elles intègrent un stockage de 256 Go au maximum. Attention toutefois à leur fiabilité pour des temps longs de stockage.

Par ailleurs, il y a aussi les disques durs externes qui vous procurent une plus grande capacité qui peut aller jusqu’à plusieurs To. Ce type de périphérique de stockage est fait pour les personnes, professionnels ou non, qui ont besoin de stocker un grand volume de données. Ils peuvent être des youtubeurs, des photographes, des designers, etc. L’avantage c’est qu’en plus de sauvegarder les données, le disque dur externe est portable et peut donc suivre son propriétaire partout.

Si jamais votre clé USB ou votre disque est détérioré, sachez que la sauvegarde et restauration de données est tout de même possible. Il faut savoir qu’il ne s’agit pas d’une solution récente, mais qui existait déjà il y a longtemps, que ce soit avec des logiciels dédiés, voir même physiquement dans un laboratoire en salle blanche (mais c'est extrêmement cher dans ce cas). Ces techniques et outils ont bien évolué ces dernières années.

Sachez que vous pouvez aussi utiliser des CD ou des DVD pour sauvegarder vos fichiers. Bien que leur usage soit déjà dépassé par le temps, ce sont des périphériques efficaces pour ce genre d’action. Le plus souvent, ils sont utilisés pour sauvegarder des vidéos et des photos.

Les serveurs NAS

Les serveurs NAS (Network Attached Storage) sont souvent utilisés dans un but professionnel pour la sauvegarde de lourds fichiers multimédias même si de nombreux particuliers en possèdent également. Il s’agit d’un périphérique connecté. Intelligent, il est connecté à votre réseau domestique afin d’accéder à vos fichiers, et permet également de les sauvegarder, de façon automatique ou non. Ils possèdent un système de redondance de disques durs qui permet, selon la configuration choisie, de limiter fortement les risques de perte de données, un disque dur du NAS pouvant tomber en panne sans que vos données ne soient pour autant perdues. C'est la solution la plus fiable et abordable actuellement disponible pour les particuliers.

La carte mémoire

Pratique et compacte, elle est surtout utilisée pour sauvegarder des données dans un smartphone, du moins quand celui-ci permet d'en utiliser une. Dans ce cas de figure, le port micro SD intégré permet d'utiliser une carte mémoire SD comme une extension de la mémoire interne de l’appareil. Pour ne pas saturer celle-ci, vous pouvez également transférer vos données vers la carte mémoire externe. Le petit souci avec celle-ci reste toutefois l’insuffisance de sa capacité qui limite généralement le volume de fichiers que l’on peut transférer. Cependant, elle est parfaitement adaptée pour un usage non professionnel et dans le cadre de l’usage d’un smartphone.

La sauvegarde via le cloud

L’utilisation du cloud est la technique la plus utilisée de nos jours pour sauvegarder des données. Moderne et technologique, le cloud est une méthode très simple et pourtant efficace pour toujours avoir ses données à portée de main. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une sauvegarde dans les nuages, virtuelle, faisant forcément intervenir Internet. Pour ce faire, vous devez disposer d’un espace virtuel que vous pouvez avoir en ayant recours à des plateformes spécialisées dans le cloud. Il suffit que vous vous connectiez sur votre espace avant de transférer tous vos fichiers dans le cloud. Les plus populaires des services de ce type sont Google Drive et iCloud d'Apple. Mais Dropbox figure aussi en tête de liste, tout comme One drive. Tous ces services mettent à votre disposition un espace gratuit de quelques Go généralement. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pourrez en acheter en ayant recours à la formule Premium de la plateforme. En plus, vous aurez accès à vos fichiers n’importe où du moment que vous êtes connecté. La plupart de ces plateformes disposent d’une application dédiée que vous pouvez installer dans votre téléphone pour pouvoir accéder aux fichiers à tout moment.

La sauvegarde sur bande

La sauvegarde sur bande magnétique est une méthode déjà ancienne, mais qui fait un grand retour actuellement. Elle vous permet de sauvegarder de très grandes quantités de données, plus qu'avec un classique disque dur par exemple, de façon rapide, plus qu'avec le cloud, et le tout avec une longévité des bandes très grande et à un coût concurrentiel. Technologie réservée aux entreprises, elle réunit énormément d'avantages.



En conclusion, sauvegarder et protéger ses données sont des actes que chaque particulier et chaque entreprise se doivent de réaliser. Il existe de nombreuses manières de le faire, gratuites ou payantes, mais n'hésitez pas à le faire, car vous risqueriez fort un jour de le regretter...