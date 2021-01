La Commission européenne inflige des amendes à Valve et 5 autres éditeurs pour blocage géographique

Dans un communiqué, la Commission européenne a annoncé avoir infligé plusieurs amendes à Valve (Steam), Bandai Namco, Capcom, ZeniMax, Koch Media ainsi que Focus Home Interactive en conclusion d'une enquête menée au sein de plusieurs pays de l'union.

La Commission explique ainsi "Valve et les éditeurs ont restreint les ventes transfrontières de certains jeux vidéo sur PC sur la base de la localisation géographique des utilisateurs au sein de l'Espace économique européen, se livrant ainsi à des pratiques dites de blocage géographique. Les amendes infligées aux éditeurs, d'un montant total de plus de 6 millions d'euros, ont été réduites en raison de la coopération de ces derniers avec la Commission. Valve a choisi de ne pas coopérer avec la Commission et s'est vu infliger une amende de plus de 1,6 million d'euros".

Le blocage géographique des jeux constitue une infraction aux règlementations européennes, notamment en vertu du droit à la concurrence. La commissaire Margrethe Vestager rappelle ainsi que "De telles pratiques privent les consommateurs européens des avantages du marché unique numérique de l'UE et de la possibilité de comparer les prix afin de trouver l'offre qui leur convient le mieux dans l'Union européenne"

Pour Valve à travers Steam, il s'agit surtout de s'accorder avec les éditeurs pour verrouiller localement les clés d'activation des jeux et éviter aux utilisateurs de profiter de prix plus avantageux dans certains pays d'Europe.

La Commission précise également la répartition des amendes qui ont bénéficié de réductions suite à la coopération des éditeurs et une mise en conformité rapide.Bandai Namco a écopé d'une amende de 340 000€, Capcom 396 000€, Focus Home 2 888 000€, Koch Media 977 000€, ZeniMax 1 664 000 € et Valve 1 624 000€.