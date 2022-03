Kidioui : un comparateur complet d'offres automobiles

Article sponsorisé par Kidioui

Pour faire de bonnes affaires et trouver le meilleur prix, un comparateur en ligne n'est pas loin d'être un passage obligé. Et cela vaut aussi dans la jungle des offres automobiles - et d'autant plus avec un marché en pleine crise - afin de prendre quelques précautions avant un gros achat.

Qu'il s'agisse de l'achat d'une voiture neuve au meilleur prix ou d'un véhicule d'occasion, voire pour comparer les offres de rachat d'un ancien véhicule, Kidioui se présente comme un service gratuit pour la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs professionnels, concessionnaires et mandataires importateurs.

Créé en 2007, Kidioui revendique 300 000 visiteurs par mois, 30 000 offres automobiles, 1 200 concessionnaires et mandataires français agréés et des remises pouvant atteindre jusqu'à -45 % sur une voiture neuve.

Tout le nécessaire pour bien comparer

Pour comparer, le futur acheteur dispose d'un large panel de filtres pour des offres parmi de nombreuses marques et des centaines de modèles, le tout sur une seule et même plateforme dans un format cohérent.

La barre de recherche permet ainsi d'affiner directement et de trier les offres en fonction du budget, kilométrage, type de motorisation, émission de CO 2 , boîte de vitesse, état du véhicule… Il existe également des filtres par profil d'automobiliste et diverses rubriques spécialisées (offres éligibles à la prime à la conversion, leasing...).

Via un filtre carburant, il sera notamment possible de distinguer les véhicules électriques et en se rendant dans une catégorie dédiée pour acheter une voiture électrique, qu'elle soit neuve ou d'occasion.

Dans un climat de confiance

Avec chaque offre, il est indiqué si l'achat s'effectue chez un mandataire ou un concessionnaire. Kidoui assure une sélection pour des vendeurs professionnels dignes de confiance, en mettant en avant une collaboration sur le long terme. Tous les véhicules neufs proposés bénéficient de la garantie constructeur.

L'intérêt est aussi d'avoir un panorama à l'échelle de la France, et notamment avec des mandataires qui peuvent pratiquer des prix avantageux tout en proposant la livraison gratuite.

Qui plus est, Kidoui publie des tendances sur le marché, des statistiques en fonction de l'activité des visiteurs, des fiches explicatives sur une voiture, des fiches descriptives des modèles, donne accès à l'historique des prix d'achat de tout modèle, tandis qu'un blog permet de se tenir informé de l'actualité automobile au sens large.

Kidioui est donc un outil généraliste qui cherche à être le plus complet possible.