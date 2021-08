Quel avenir pour votre compte Google à votre mort ? Préparez dès maintenant sa transmission !

La mort est inévitable, même si aborder le sujet dérange parfois. Mais il est souvent préférable de prévoir l’après, plutôt que d’imposer cela à nos proches. Et cette situation est la même dans la vie numérique. Il n’y a encore pas très longtemps de cela, accéder ou fermer un compte sur le net d’une personne décédée était une véritable galère : mot de passe introuvable, impossible de prouver son identité, etc. Les données du compte restent en effet confidentielles même après notre mort, y compris pour nos proches.

Cependant, de son vivant, chacun peut s’organiser afin de préparer son testament numérique. Et pour mettre cela en place, Google propose un outil dédié afin de faciliter la cession de votre compte à votre mort auprès d'un membre de votre famille ou d'un proche. Cela peut permettre par exemple à votre famille d'accéder à vos photos, mais aussi à des informations comme vos comptes bancaires ou autres informations personnelles.

Pour configurer ce service, il suffit d’ouvrir n’importe quel service Google et de cliquer sur votre avatar puis de cliquer sur « Gérer votre compte Google ». Ensuite, vous devez cliquer sur « Données et personnalisation » puis aller jusqu’à l’encart « Télécharger, supprimer ou planifier l’avenir de vos données ». Il ne vous restera qu’à cliquer sur « Planifier le devenir de votre compte ».

Vous n’aurez plus qu’à suivre les étapes, dont la plus importante concerne l'inactivité de votre compte Google. A la fin de la période que vous aurez choisie (3 mois, 1 an,..) Google tentera de vous contacter sur votre téléphone ou via l'email que vous aurez indiqué. En cas d'absence de réponse, il enclenchera alors la procédure de transmission.

Vous avez la possibilité d’indiquer jusqu’à 10 personnes de confiance. Ces dernières seront contactées sur l'adresse email que vous aurez déclarée avec la possibilité de leur laisser un dernier message personnalisé.

Bien sûr, vous avez le choix de partager les informations que vous souhaitez comme votre agenda, vos mails, votre drive,... à vous de choisir. C’est un outil très complet qui vous permettra de mieux préparer ce qui se passera après votre décès.