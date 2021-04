Les comptes Netflix de plus en plus partagés par les Français !

De plus en plus de Français font le choix de partager leur compte Netflix avec des personnes extérieures au foyer pour partager les coûts.

Selon une étude ils sont pas moins de 41%, ces français abonnés à Netflix qui partagent leur compte avec des personnes extérieures à leur foyer. Pas besoin d'être un grand détective pour remarquer que beaucoup de personnes partagent leurs identifiants Netflix, peut-être même vous ? Même son de cloche d'ailleurs du côté de Canal+ qui a d'ailleurs diffusé à la télévision une publicité humoristique sur ce thème. Même s'il est explicitement interdit par les conditions d'utilisation de la plateforme de réaliser ce genre d'opération, elle est largement pratiquée et permet de faire grandement diminuer les coûts d'utilisation.

Les autres plateformes sont également concernées par le partage de comptes, mais pas dans les mêmes proportions, avec seulement 29% pour Apple TV+ et 25% pour Amazon Prime Video. Ce phénomène prend toutefois de l'ampleur et fait perdre de l'argent aux plateformes, avec une estimation à 6,2 milliards de dollars par an de perte pour Netflix. Malgré tout, une restriction trop importante à ce niveau pourrait entraîner des pertes d'autant plus importantes, et dénigrer l'image de la plateforme., ce qui explique pourquoi Netflix ne réagit pas fortement sur ce sujet.

Depuis mars, Netflix ne reste cependant pas inactif et teste ainsi l'affichage d'un message d'avertissement lorsqu'un utilisateur tente d'utiliser la plateforme depuis un autre foyer que celui de l'abonné. Mais avec le développement du VPN et son utilisation de plus en plus massive, utilisé par beaucoup pour accéder aux catalogues étrangers notamment celui de Netflix US pour accéder aux séries et films non accessibles en France, difficile de savoir qui est où. Ce n'est donc pas (encore) pour demain que tous nos comptes seront bloqués ou placés sous étroite surveillance.