Concurrence : Microsoft appelle les autorités à étudier en profondeur le cas Apple

C'est toujours dans le cadre des oppositions face à la justice d'Epic Games et Apple que Microsoft a rappelé la nécessité de prendre en main le cas de la firme de Cupertino afin de limiter l'établissement de son monopole.

Malgré une victoire en justice, Apple a décidé de faire appel de la décision, tout comme Epic Games. La justice avait ainsi débouté 9 des 10 demandes d'Epic mais imposé à Apple d'accepter que les éditeurs intègrent leur propre système de paiement en dehors du système de commissionnement imposé par l'AppStore.

Microsoft vient ainsi confirmer un peu plus sa position dans le dossier avec la rédaction de mémoires en amicus curiae, une sorte de témoignage externe à la situation qui devrait permettre au tribunal d'avoir une vue plus éclairée sur la question.

Dans son document, Windows s'inquiète ainsi de l'hégémonie d'Apple et d'une prise d'ampleur de la firme qui ne semble avoir aucune limite. Pour Microsoft, le comportement anticoncurrentiel d'Apple va bien plus loin que le jeu vidéo. Selon la marque, Apple cherche systématiquement à minimiser les interconnexions entre son App Store et les appareils sous iOS, mais la réalité est que la firme dispose d'un pouvoir de contrôle titanesque en maitrisant le software, le hardware et les services, et tout est fait pour emprisonner à la fois les utilisateurs et les partenaires dans un système qui profite avant tout à Apple.

Apple a ainsi la main sur un ensemble d'éléments : "applications, solutions d'achats in-app, paiements mobiles, musique, films et télévision, publicité, jeux, suivi santé, navigation Web, messagerie, chat vidéo, actualité, stockage dans le Cloud, livres électroniques, appareils intelligents pour la maison, wearables, et plus encore". Google, qui mise sur une situation comparable n'a toutefois pas fait le choix de cloisonner Android ni de verrouiller les autres marchés applicatifs...

Alors que les autorités américaines évoquent régulièrement la nécessité de démanteler Alphabet pour rétablir un certain équilibre sur le marché, la question ne s'est jamais posée pour Apple alors même que le groupe affiche une véritable culture de la pratique anticoncurrentielle...