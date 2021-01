Confiance dans les médias : internet remonte pour les Français

La Croix a publié les résultats de son Baromètre 2021 de la confiance des Français dans les médias. Il a été réalisé par Kantar Public entre le 7 et le 11 janvier, avec un échantillon de mille personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Après une dégringolade dans le Baromètre 2020 et un niveau historiquement bas, l'intérêt des Français pour l'actualité connaît un rebond significatif avec 67 % (+8 points) qui déclarent suivre les nouvelles. Une actualité qui a été très marquée par la pandémie de Covid-19.

Tout en restant à des niveaux faibles, la crédibilité des médias s'améliore avec la plus forte progression enregistrée par internet. Néanmoins, internet reste largement en queue de peloton des sources d'information pour la crédibilité.

À 28 % (+5 points sur un an), les Français considèrent que les choses se sont passées comme raconté sur internet. Un taux qui monte à 42 % (+2 points) pour la télévision, 48 % pour le journal (+2 points) et 52 % pour la radio (+2 points).



Plus de six internautes sur dix (63 %, +4 points sur un an) déclarent avoir été confrontés à des informations qui déforment la réalité ou fausses plus d'une fois pas mois, et plus d'une fois par semaine pour 44 %.