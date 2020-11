Confinement allégé et zone de 20 km : les outils de visualisation se mettent à la page

Hier soir, le président de la République a annoncé des étapes progressives en vue d'une sortie du deuxième confinement en France qui est entré en vigueur le 30 octobre afin de lutter contre la progression du coronavirus.

Une première étape est fixée au 28 novembre avec un confinement qui sera allégé ou du moins adapté. Elle est notamment marquée par une ouverture des commerces et services à domicile jusqu'à 21h, et ce dans le respect d'un protocole sanitaire strict.

Les activités extra-scolaires en plein air seront par ailleurs autorisées, tandis qu'il y aura une autorisation d'activités physiques et promenades dans un rayon de 20 km et pour une durée de 3 heures au maximum, contre 1 km et 1 heure autour du domicile actuellement. Le système d'attestation dérogatoire reste en place.

Les outils de visualisation réactifs

Plusieurs outils en ligne et applications proposaient de visualiser la fameuse zone de 1 km. Ils ont rapidement été mis à jour pour tenir compte des adaptations à venir samedi avec la zone de 20 km. Cette dernière peut ainsi être visualisée avec un outil de GeoConcept, carte-sortie-confinement.fr, cascoronavirus.fr, CovidRadius ou encore un service mis en place par Esri France.



Certains de ces outils proposent tout simplement de modifier la distance mesurée à vol d'oiseau. Rappelons également qu'il est possible d'utiliser Google Maps qui dispose d'un outil de mesure d'une distance entre des points.

Pour le cas de Géoportail, un module pour afficher la limite de 20 km dans un cercle vient d'être publié (il existait déjà pour délimiter un cercle de 1 km depuis une adresse). Ce module est complémentaire de l'outil isodistance de Géoportail (dans les outils pour les mesures et le calcul d'isochrone) en renseignant la mesure souhaitée. L'isodistance tient compte du calcul en empruntant les voies et chemins.