Confinement : obtenir l'attestation de déplacement et visualiser la zone de 10 km

Depuis le vendredi 19 mars 2021 à minuit et pour une période d'au moins 4 semaines, des mesures de confinement entrent en vigueur pour plusieurs départements en France. Elles ont pour objectif annoncé de freiner l'épidémie de coronavirus et contrer une troisième vague, et en misant sur la montée en charge de la vaccination.

Ces mesures concernent 16 départements que sont : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.



Ce confinement sept jours sur sept autorise l'ouverture des commerces vendant des biens et services de première nécessité, mais aussi des salons de coiffure par exemple. Les écoles et collèges restent ouverts, et avec des modalités particulières pour les lycées et universités. Le télétravail doit être la norme là où il est possible, avec une règle préconisée de 4 jours sur 5 en télétravail.

Hors motifs impérieux ou professionnels, les déplacements inter-régionaux sont interdits. Le confinement est toutefois d'un nouveau genre par rapport à celui connu précédemment avec la possibilité de sortir de chez soi sans durée limitée et dans un rayon de 10 km autour du domicile. Cela doit se faire en outre dans le respect du couvre-feu qui passe à 19h (entre 19h et 6h) et ce sur l'ensemble du territoire national.

Mise à jour des outils pour l'attestation et pour visualiser la zone de 10 km

C'est ainsi le retour de la fameuse attestation de déplacement à présenter en cas de contrôle, tout en la conservant dans le contexte du couvre-feu.

Comme les fois précédentes, elle peut être téléchargée au format PDF depuis le site du gouvernement. Elle est disponible dans plusieurs formats (.pdf, .docx, .txt, FALC) sur le site du ministère de l'Intérieur. Il demeure possible de la rédiger sur papier libre. Un choix plus pratique sera de générer une version numérique avec un formulaire en ligne, sans compter sur une intégration à l'application TousAntiCovid (Android et iOS).

Pour les outils en ligne et applications tiers proposant de visualiser la zone de 10 km, ils ont été une nouvelle fois réactifs pour s'adapter. Il y a par exemple GeoConcept, carte-sortie-confinement.fr, cascoronavirus.fr, CovidRadius, un service mis en place par Esri France.

Identifiez rapidement tous les endroits où vous pouvez aller à 10 km autour de votre lieu de confinement > https://t.co/8SPnLJVuqY#COVID19 pic.twitter.com/tMdofFTASI — GEOCONCEPT (@GEOCONCEPT) March 19, 2021

Il y a également Google Maps avec son outil de mesure d'une distance entre des points et Géoportail avec un module pour afficher la limite de 10 km dans un cercle. En renseignant la mesure souhaitée, l'outil isodistance de Géoportail (dans les outils pour les mesures et le calcul d'isochrone) tient compte du calcul en empruntant les voies et chemins.