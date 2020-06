Confinement : les Français ont passé 3 heures par jour sur internet

Selon des chiffres Médiamétrie pour le mois d'avril dernier, chaque Français a passé 3 heures par jour sur internet. Un temps de navigation qui est une moyenne et ce indépendamment de l'écran de consultation.

Le mois d'avril est intéressant dans la mesure où il s'agissait d'un mois de confinement plein en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19.

Par rapport au mois d'avril 2019, celui de 2020 a vu une progression de 46 % du temps moyen quotidien sur internet.

Quelque 46,4 millions d'internautes sont concernés et de l'ordre de trois quarts des Français, avec une progression de 1,5 million sur un an. Sur smartphone le temps de surf quotidien a atteint 1h52 (+47 % par rapport à avril 2019) et 43 minutes sur ordinateur (+34 %).



En matière d'activités sur intenret, la plus forte progression d'audience par jour a été pour la catégorie santé, bien-être et nutrition, devant la catégorie cuisine et gastronomie, puis pour les sites du gouvernement et de service public. Un boom avec les fameuses attestations de déplacement dérogatoire ?