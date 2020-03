Confinement : le gouvernement dresse une liste pour la vente en ligne

Pour aider les commerçants à vendre en ligne en période de confinement et avec le soutien des consommateurs, le gouvernement publie une liste d'outils et plateformes recommandés.

Sur le site du ministère de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics, le gouvernement publie une liste pour " permettre aux consommateurs de soutenir leurs commerces de proximité et aux commerces de proximité de poursuivre une activité en ligne et d'écouler leurs stocks. "

Il s'agit d'offres, gratuites ou préférentielles, " recueillies auprès de nombreuses entreprises du e-commerce. " En matière de places de marché afin de permettre aux consommateurs de rechercher un commerçant localement, ce sont une dizaine d'offres préférentielles.

Parmi celles-ci, on retrouve des noms bien connus comme Cdiscount, eBay, Le Bon Coin ou encore Rakuten. Ils côtoient Epicery, Ma Ville Mon Shopping, Mon petit e-commerce, Petitscommerces, Puyp, Teekers et Wynd. Par contre, il n'est pas fait mention… d'Amazon.

Des solutions pour développer un site marchand, des solutions de paiement, de logistique et de livraison sont également mises en avant. Dans le but d'aider à l'utilisation des outils du numérique, le gouvernement a par ailleurs publié sur la plateforme France Num, un guide pratique à destination des artisans, commerçants et indépendants.

Ces informations sont évidemment à replacer dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement prises avec leur impact sur le commerce physique. Elles pourraient aussi permettre d'accélérer une transition vers le numérique pour certains commerçants.