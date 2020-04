Confinement : l'offre pirate IPTV s'est renforcée

Certains services profitent largement de la période de confinement pour voir leur activité exploser. On a pu voir que les plateformes de jeux vidéo, mais aussi de SVOD ainsi que les messageries connaissaient ainsi un pic d'activité. De façon plus étonnante, les services IPTV ont également été dopés par la situation.

Alors que jusqu'ici, la communication allait en faveur d'une hausse massive du recours des utilisateurs confinés vers les offres légales de divertissement (jeux vidéo, SVOD...), il apparait que les services pirates profitent également largement de la situation.

Selon l'agence Europol, l'offre de streaming IPTV se serait ainsi largement adaptée aux mesures de confinement pour proposer du contenu spécifique et continuer à capter une grande partie du public.

Rappelons que les services d'IPTV permettent d'accéder à des bouquets de chaines payantes (parfois plus de 5000 chaines) pour une somme modique. Pour ce faire, il suffit de disposer d'un téléviseur ou d'une box sous Android, (ou même un simple PC) puis de se connecter à des serveurs qui se chargent de redistribuer les contenus des chaines.

Europol constate ainsi que "des millions de personnes sont enfermées chez elles, cherchant différents types de divertissements numériques pour mieux supporter l'isolement social" et regrette ainsi de voir la présence de "stream de haute qualité" avec "plus de variété dans le contenu pour compenser le manque d'événements sportifs" sur les services IPTV.

La situation est paradoxale puisque les gouvernements ont imposé aux grands services de SVOD de réduire la qualité des streams pour maintenir un débit acceptable pour tous, et notamment pour les télétravailleurs. Pour autant cette mesure ne concerne pas les serveurs pirates qui continuent de diffuser normalement.

Pour dissuader les utilisateurs de basculer vers le côté obscur, Europol rappelle toutefois qu'il y a des risques à profiter de ces services, notamment ceux qui imposent l'installation d'un programme spécifique pouvant être infecté par un malware visant à voler des données personnelles ou bancaires. De plus, si les serveurs sont saisis par la justice, l'investissement des abonnés est automatiquement perdu et non remboursable.