Confinement : la Poste enregistre un volume record de colis

Alors même que la Poste a mis en place un aménagement de ses activités pour protéger son personnel en période épidémique, Philippe Whal se félicite de voir l'activité colis arriver à un point dépassant celui des périodes de fin d'année.

La Poste enregistre des volumes records de colis depuis le placement en confinement : les Français achètent des articles introuvables dans les commerces essentiels sur les sites en ligne, mais plus globalement, la mise à l'arrêt des livreurs tiers entraine un retour vers les services Colissimo et Chronopost.

Dans un entretien avec Europe1, le numéro 1 de La Poste partage "Dans la mesure où d'autres livreurs de colis se sont arrêtés, nous ne voyons pas de baisse très forte de la demande de livraison de colis et nous assurons notre rôle de leader avec Colissimo et Chronopost."Les deux services auraient livré entre 15 et 17 millions de colis au cours de ces 4 dernières semaines. "Jamais il n'y a eu autant d'envois, ce qui montre que nous sommes au service de tout le monde, partout sur le territoire".

Si nombre de bureaux de poste sont fermés, c'est le service d'enlèvement à domicile qui prend le relais : les usagers n'ont qu'à déposer leurs colis dans leur propre boite à lettres après avoir édité un bon de livraison en ligne, c'est le facteur qui se charge alors de récupérer le paquet pour une transaction sans aucun contact physique.