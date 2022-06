Bon plan : baisse de prix sur la Xbox Series S, sur un casque pour gamer et un projecteur, Combo gagnant !

Commençons notre top 3 avec la console Xbox Series S qui profite d’un prix réduit sur Cdiscount.

La console, sortie en novembre 2022, est 100 % digitale et permet de rendre la plate-forme de jeu très compacte. Cette dernière est dotée d’un espace de stockage de 512 Go pour mettre vos jeux préférés. Elle est accompagnée d’une manette sans fil "White Robot" et d’un câble HDMI. De plus, nous notons la présence d’un port HDMI 2.1, de trois ports USB 3.1, d’un port Ethernet et elle est compatible WiFi / Bluetooth.

Sur Cdiscount, la console Xbox Series S est au prix réduit de 270 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au projecteur ThundeaL TD97 qui bénéficie d’une belle réduction sur AliExpress

Il offre une définition de 1920 x 1080 pixels avec une luminosité de 7800 lumens, un taux de contraste de 15 000:1 et une prise en compte de la 3D. Il permet de vous faire profiter d’une projection de 49 à 300 pouces ! Il est possible de configurer l’écran sur 4 points pour s’adapter au mieux à l’angle du mur.

La lampe offre une durée de vie de 50 000 heures et de haut-parleurs de 5W intégrés. La version TD97 multiécran prend en charge le WiFi, le Bluetooth et prend en charge la lecture des fichiers Microsofts via une clé USB. Pour finir, nous notons la présence de deux ports USB, d’une prise casque et de deux ports HDMI.

Sur ALiExpress, le projecteur ThundeaL TD97 est au prix de 216 € avec le code SD6FR23, le coupon à activer et la livraison gratuite.



Finissons avec le casque filaire Logitech G332 qui voit son prix chuter de 43 % sur Rueducommerce.

Il est doté de transducteurs de 50 mm produisant un son complet et intense pour une expérience de jeu immersive. Nous notons aussi la présence d’un micro de 6 mm avec une fonction sourdine. Les oreillettes sont très confortables, de plus elles peuvent pivoter à 90°. Le casque est compatible multi-plate-forme et il est utilisable avec PC, Switch, PS4, Xbox One ou encore avec votre smartphone. Pour finir, il se branche via une prise jack 3.5.

Sur Rueducommerce, le casque filaire Logitech G332 est au prix de 26 € au lieu de 46 €.



