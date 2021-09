Cookies : Facebook revoit sa copie en Europe pour le consentement

Pour son réseau social principal et Instagram, Facebook apporte en Europe des modifications concernant sa fenêtre et les contrôles proposés en guise de consentement au dépôt de cookies. Pas de mystère sur les raisons de tels changements.

Tout en soulignant un plus grand contrôle sur la vie privée pour les utilisateurs, Facebook indique s'aligner sur les " exigences évolutives " dans ce domaine, et cite le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive ePrivacy en Europe.

Facebook vante désormais un niveau de contrôle plus granulaire sur les choix de cookies par les utilisateurs, ainsi qu'une meilleure information sur la finalité de l'utilisation des différents types de cookies.

Le groupe de Mark Zuckerberg met en outre en avant la possibilité pour les utilisateurs de se rendre dans le menu pour gérer leurs choix de consentement pour les cookies et pouvoir les modifier n'importe quand. Le déploiement est en cours.