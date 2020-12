Cookies : Google et Amazon écopent d'une lourde amende de la Cnil

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) annonce sanctionner Google et Amazon à respectivement 100 millions d'euros et 35 millions d'euros d'amende pour infraction à la législation française sur les cookies.

À partir du moteur de recherche google.fr et du site amazon.fr, la Cnil reproche à Google et Amazon d'avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d'utilisateurs sans leur consentement préalable, et sans information considérée satisfaisante sur la finalité des cookies et la possibilité de les refuser.

En outre, un mécanisme d'opposition mis en place par Google a été jugé partiellement défaillant. " Un des cookies publicitaires demeurait stocké sur l'ordinateur et continuait de lire des informations à destination du serveur auquel il est rattaché. "

La Cnil précise avoir constaté que depuis septembre dernier et des mises à jour, le dépôt automatique des cookies publicitaires n'est plus d'actualité. Toutefois, les bandeaux d'information ne donnent pas encore pleinement satisfaction.

Les deux groupes ont trois mois pour remédier à cette situation. Après ce délai, ils s'exposent au paiement d'une astreinte de 100 000 € par jour de retard. La Cnil souligne un non-respect d'obligations antérieures au Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, d'où son autorité en la matière.

Une décision mal digérée

À Reuters, un porte-parole de Google déclare que la décision de la Cnil " fait l'impasse sur les efforts du groupe en matière de transparence et de protection des utilisateurs. […] Elle ne prend pas en compte le fait que les règles et les orientations réglementaires françaises sont incertaines et en constante évolution. […] Nous poursuivons nos échanges avec la Cnil. "

Amazon dit de son côté être en désaccord avec la décision de la Cnil. " La protection des données personnelles de nos clients a toujours été une priorité absolue pour Amazon. Nous mettons continuellement à jour nos pratiques en la matière. "