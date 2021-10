Benchmark du Core i7-12700K : Intel va frapper fort

L'Intel Core i7 12700K vient de passer un benchmark et révèle des performances exceptionnelles, qui pourraient faire trembler AMD.

Intel revient dans la course à la puissance à en croire le premier benchmark réalisé par le prochain Core i7-12700K. La plateforme Alder Lake-S s'annonce particulièrement intéressante, et pourrait même remettre de la distance entre Intel et AMD.

Le processeur constitue le milieu de gamme de la 12e génération de puces d'Intel, il embarque 8 coeurs Golden Cove avec Hyperthreading, et 4 coeurs Gracemont pour 20 Threads au total. Le tout est associé à 25 Mo de cache L3 et les fréquences de fonctionnement seront de 4,7 à 5GHz pour les 8 coeurs et de 3,6 à 3,8 GHz pour les 4 coeurs.

Sous CPU-Z, le dernier processeur d'Intel revendique 800 points en single core et 9423 points en multi, ce qui est particulièrement élevé, surtout pour un processeur de cette gamme.

À titre de comparaison, le 11900K d'Intel culmine à 682 points en single et 6563 points en multi, tandis que le concurrent principal chez AMD, le Ryzen 5800X affiche 640 points en single et 6563 points en multi, autant dire que le 12700K a beaucoup de marge.

Reste à savoir si Intel réussira aussi à étonner au niveau des prix.